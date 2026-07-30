Incendiile din Bordeaux pun în pericol unele dintre cele mai renumite vinuri franțuzești / Viticultorii se tem că fumul ar putea schimba gustul strugurilor

Incendiile de vegetație care afectează de aproape o săptămână regiunea Bordeaux pun în pericol nu doar pădurile și sezonul turistic, ci și una dintre cele mai importante industrii ale Franței – producția de vin. Deși flăcările nu au ajuns încă în podgorii, viticultorii se tem că fumul ar putea compromite recolta din acest an, modificând aroma strugurilor și, implicit, a vinului.

Până în prezent, incendiile au mistuit aproximativ 42.000 de hectare în departamentul Gironde, iar fumul dens ridică temeri legate de apariția fenomenului cunoscut în industrie drept „smoke taint”, atunci când compușii rezultați din ardere sunt absorbiți de struguri și influențează gustul vinului, potrivit Euronews.

Fumul poate afecta aroma vinului chiar înainte de recoltare

În această perioadă, strugurii se află în faza de veraison, etapa în care boabele își schimbă culoarea și încep procesul final de maturare. Specialiștii spun că este unul dintre cele mai sensibile momente, deoarece expunerea la fum poate influența profilul aromatic al vinului.

Unele vinuri pot avea în mod natural note ușor afumate, însă atunci când aroma de cenușă acoperă caracterul fructat al vinului, producătorii pot fi nevoiți să reclasifice recolta sau chiar să o vândă către distilerii pentru producerea alcoolului.

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„Dacă am fi fost mai aproape de începerea recoltei, care este programată peste aproximativ trei săptămâni, situația ar fi putut fi mult mai gravă”, a declarat pentru Le Figaro Séverine Bonnie, reprezentanta Château Malartic-Lagravière, domeniu aflat la aproximativ 20 de kilometri de zona incendiilor.

În perioada recoltării, fumul poate pătrunde mult mai ușor în boabele de strugure. Totuși, nu toate podgoriile expuse vor fi afectate în aceeași măsură. Intensitatea vântului, durata expunerii la fum și condițiile meteorologice pot influența semnificativ efectele asupra recoltei.

„În Bordeaux, nu doar că ne aflăm încă în etapa de veraison, dar putem spera și la furtuni care să spele boabele ce ar fi putut fi afectate”, a explicat pentru Le Figaro Édouard Moueix, proprietarul mai multor domenii viticole din regiunea Bordeaux.

„O apocalipsă economică” pentru regiune

Incendiile au ars deja o suprafață de aproximativ patru ori mai mare decât cea a Parisului și au determinat evacuarea a aproximativ 220.000 de persoane din locuințe și din unele dintre cele mai importante zone turistice ale regiunii.

Patrick Seguin, președintele Camerei Regionale de Comerț din Bordeaux, spune că efectele economice vor fi resimțite mult timp după stingerea incendiilor.

„Este o apocalipsă fizică atunci când vezi toate aceste locuri unde nu a mai rămas nimic în afară de case și păduri arse. Dar există și o apocalipsă economică”, a declarat acesta, vizibil emoționat.

„Va fi o lovitură dură pentru ceea ce a mai rămas din economia noastră”, a adăugat oficialul.

Industria vinului era deja într-o perioadă dificilă

Printre antreprenorii preocupați de consecințele incendiilor se numără și viticultorul Edouard Le Grix de la Salle. Acesta consideră că apelurile autorităților franceze prin care turiștii sunt sfătuiți să evite regiunea riscă să afecteze și mai mult turismul viticol.

„Este incredibil că s-a putut spune așa ceva, mai ales în condițiile în care turismul viticol devine din ce în ce mai important”, a afirmat acesta.

Vinurile din Bordeaux se confruntă deja cu dificultăți majore. Consumul a scăzut pe măsură ce tinerii aleg alte băuturi, concurența internațională s-a intensificat, iar tarifele impuse de președintele american Donald Trump au adăugat presiuni suplimentare asupra producătorilor și economiei globale.

„Industria vinului traversează o criză de câțiva ani, iar situația se agravează din cauza problemelor geopolitice, a inflației și a faptului că vinul nu mai este la fel de popular în rândul tinerilor”, a spus Le Grix de la Salle.

Potrivit acestuia, turismul era unul dintre puținele segmente care continuau să crească.

„Turismul era, practic, singura parte din afacere care mai înregistra creștere, atât pentru noi, cât și pentru vinurile din Bordeaux, iar acum și acest sector este frânat”, a explicat viticultorul.

Domeniul viticol Grand Verdus, administrat de familia sa, se află la aproximativ 35 de kilometri de incendiile care au izbucnit săptămâna trecută, pe celălalt mal al fluviului Garonne. Deși incendiile au afectat doar o parte redusă din regiunea Gironde, imaginea Bordeaux are deja de suferit.

„Cum de nu s-au gândit să protejeze acest sector? Și sectorul cultural. Bordeaux are atât de multe obiective de vizitat, muzee și castele. Este de neînțeles”, a mai spus acesta.

Zeci de mii de companii sunt afectate

Sud-vestul Franței este una dintre cele mai importante destinații turistice ale țării, cunoscută pentru plajele cu nisip fin, podgoriile sale celebre, unele dintre cele mai întinse păduri de pini din Franța și centrul istoric al orașului Bordeaux, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Golful Arcachon, renumit pentru producția de stridii, atrage anual numeroși turiști pasionați de gastronomie.

În urma incendiilor și a evacuărilor, multe dintre aceste zone turistice au rămas aproape pustii.

Camera Regională de Comerț estimează că aproximativ 39.000 de companii au fost afectate în regiune, inclusiv firme din industria aerospațială și de apărare, unde activează companii precum Airbus, Dassault și Thales.

Problemele economice existau însă și înainte de izbucnirea incendiilor. Costurile ridicate ale energiei afectau deja profitabilitatea firmelor, iar un sondaj realizat la mijlocul lunii iulie arată că 94% dintre companiile participante se confruntau deja cu dificultăți economice.