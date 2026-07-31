Colinele Transilvaniei pregătesc una dintre cele mai bogate luni august din ultimii ani, cu peste 20 de evenimente dedicate gastronomiei locale, patrimoniului, muzicii, filmului, sportului și turismului activ. Festivaluri consacrate, brunch-uri cu produse locale, competiții de ciclism și manifestări culturale vor avea loc pe parcursul întregii luni în județele Sibiu, Brașov și Mureș.

Programul reunește evenimente organizate în sate, biserici fortificate, cetăți și gospodării tradiționale, oferind turiștilor posibilitatea de a combina mai multe experiențe într-o singură vacanță. Vizitatorii pot participa la brunch-uri pregătite de comunitățile locale, pot vizita monumente istorice, pot lua parte la concerte sau pot explora traseele de bicicletă și drumeție din zonă.

Tuberozele și brunch-urile deschid luna august

Debutul lunii este marcat de sărbătoarea „Hoghilag – Tărâmul Tuberozelor”, organizată în weekendurile 1–2 și 8–9 august. Vizitatorii vor putea descoperi grădinile cultivatorilor din Hoghilag, Valchid și Prod și vor participa la un program cultural dedicat florii care a devenit simbolul comunei.

Tot pe 1 august va avea loc Crosul „Inimi și Tuberoze”, un traseu de aproximativ șase kilometri care se încheie în satul Prod, unde participanții vor fi întâmpinați cu un brunch pregătit din produse locale.

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Seria Transylvanian Brunch, aflată la cel de-al XIX-lea sezon, programează opt ediții în Colinele Transilvaniei pe parcursul lunii august, în Ruja, Băgaciu, Cincșor, Ațel, Țapu, Hamba, Cincu și Stejărișu. Fiecare eveniment combină preparatele tradiționale cu vizite în sate, ateliere și tururi ale bisericilor fortificate, iar o parte din fondurile strânse sunt direcționate către conservarea monumentelor istorice.

Patrimoniul săsesc, în prim-plan

Între 6 și 9 august se desfășoară Săptămâna Haferland, unul dintre cele mai cunoscute evenimente dedicate patrimoniului săsesc. Programul include concerte, dansuri tradiționale, expoziții, tururi ghidate și ateliere organizate în localități precum Viscri, Saschiz, Criț, Meșendorf, Bunești și Rupea.

În aceeași perioadă, numeroși sași originari din Valea Hârtibaciului revin în localitățile natale pentru întâlnirile comunităților, organizate în mai multe sate din zonă. Programul cuprinde slujbe religioase, spectacole, concerte și vizite la bisericile fortificate.

La finalul lunii, între 26 și 30 august, Cetatea Medievală din Sighișoara găzduiește ProEtnica, festivalul intercultural care marchează anul acesta 25 de ani de existență și reunește reprezentanți ai celor 20 de minorități naționale din România.

Festivaluri de muzică, film și artă

Până pe 10 august, Festivalul ICon Arts Transilvania aduce concerte de muzică clasică, jazz și muzică contemporană în mai multe localități din regiune, printre care Biertan, Richiș, Moșna și Avrig.

Între 14 și 16 august, Biertan găzduiește cea de-a XI-a ediție a Festivalului Lună Plină, dedicat filmului horror și fantastic, iar în perioada 21–23 august au loc două evenimente importante: Venetic 5. Untitled, la Gherdeal, cu ateliere artistice, concerte și activități în natură, și Holzstock Festival, organizat la biserica fortificată din Hosman, unde programul include muzică live, proiecții de film, ateliere și drumeții.

Competiții pe bicicletă și turism activ

Între 19 și 23 august se desfășoară Transylvania Bike Trails Race Festival 2026, un eveniment care combină competițiile sportive cu experiențele gastronomice și culturale.

Ziua principală a competiției este 22 august, când participanții vor putea alege trasee de 24, 42 sau 48 de kilometri. După curse, programul continuă la Saschiz cu preparate locale, concerte, festivitatea de premiere și foc de tabără.

Organizatorii recomandă rezervările din timp

Reprezentanții destinației îi încurajează pe turiști să consulte din timp programele fiecărui eveniment și să își rezerve locurile, în special pentru brunch-uri, activitățile cu număr limitat de participanți și unitățile de cazare.

„Perioada 6-9 august permite, de exemplu, combinarea Săptămânii Haferland cu întâlnirile comunităților săsești, grădinile de tuberoze și brunch-ul de la Cincșor. În weekendul 21-23 august, vizitatorii pot lega traseele Transylvania Bike Trails Race de concertele de la Hosman, programul artistic de la Gherdeal și brunch-uri în Cincu sau Stejărișu. Iar pentru cei care vor să călătorească responsabil, UNESCO Bus are curse regulate în această perioadă”, a declarat Cristina Iliescu, manager de destinație Colinele Transilvaniei.

Colinele Transilvaniei reprezintă o destinație ecoturistică certificată situată între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Rupea și Făgăraș. Regiunea cuprinde cinci monumente UNESCO, aproximativ 60 de biserici fortificate și peste 500 de kilometri de trasee pentru drumeții, ciclism și echitație, fiind una dintre cele mai importante zone de turism rural și cultural din România.