Carrefour România devine partener al Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei, și aduce în prim-plan vinul românesc prin programul „Deschidem Vinul Românesc”. Evenimentul are loc în perioada 30 iulie – 2 august, pe Insula de Agrement din Bacău.

În cadrul spațiului experiențial Wine Island, participanții vor putea descoperi o selecție de vinuri și cocktailuri pe bază de vin, dezvoltate în parteneriat cu Caii de la Letea, una dintre cramele susținute de Carrefour prin programul dedicat producătorilor români încă din 2020.

Sub mesajul „Gustă noul val de vin românesc”, festivalierii vor putea degusta vinuri din portofoliul Caii de la Letea, inclusiv gamele Geneza și Băiatul în Iarbă, disponibile exclusiv în magazinele Carrefour, dar și prosecco și cocktailuri răcoritoare pe bază de vin alb, rosé și roșu.

„Să fim aproape de clienții noștri înseamnă să le înțelegem stilul de viață și să fim prezenți în momentele care contează pentru ei. Pentru publicul Young Island Festival, curios, deschis și care caută experiențe noi, am creat un spațiu care să răspundă întocmai acestei energii și să unească două componente prioritare pentru noi: comunitățile și producătorii locali. Vinul românesc are o poveste extraordinară, iar noi vrem să o aducem în mijlocul oamenilor”, a declarat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-Commerce Carrefour România.

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Pe lângă zona dedicată degustărilor, standul Carrefour va include spații de relaxare și activări prin care participanții vor putea câștiga premii dedicate sezonului estival.

Programul „Deschidem Vinul Românesc” reunește 24 de crame

Participarea la Young Island Festival face parte din strategia retailerului de a promova vinul românesc în rândul noilor generații de consumatori.

Carrefour subliniază că parteneriatul cu Caii de la Letea, cramă care are în prezent 17 etichete în portofoliul retailerului, dintre care 12 sunt vândute în exclusivitate, este un exemplu al modului în care colaborările cu producătorii locali contribuie la creșterea vizibilității acestora.

Programul „Deschidem Vinul Românesc”, lansat în 2019, reunește în prezent peste 300 de etichete provenite de la 24 de crame partenere, dintre care peste 70 sunt comercializate exclusiv în Carrefour, alături de zeci de producători mici și mijlocii din principalele regiuni viticole ale României.

Retailerul precizează că raionul său de vinuri include în prezent peste 1.200 de produse, iar mai mult de jumătate dintre acestea provin din podgoriile românești.