Grupul canadian Alimentation Couche-Tard, proprietarul rețelei de benzinării Circle K, a anunțat lansarea unei oferte publice voluntare pentru preluarea integrală a grupului polonez Żabka, proprietarul lanțului de magazine Froo din România, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 8,6 miliarde de dolari, titrează Economedia.

Dacă va fi finalizată, operațiunea va reprezenta cea mai mare achiziție din istoria Couche-Tard și una dintre cele mai importante tranzacții din retailul european de proximitate din ultimii ani.

Oferta vine la scurt timp după ce grupul japonez Seven & i Holdings, proprietarul 7-Eleven, a renunțat la negocierile pentru preluarea Żabka, invocând lipsa unui acord cu acționarii privind condițiile tranzacției.

Oferta are deja sprijinul acționarilor majoritari

Couche-Tard oferă 32 de zloți pe acțiune, evaluând întregul capital al Żabka la 32,62 miliarde de zloți.

Tranzacția pornește cu un avantaj important, deoarece acționari care controlează aproximativ 57% din companie, inclusiv fondurile CVC Capital Partners și Partners Group, precum și membri ai conducerii Żabka, au semnat angajamente irevocabile pentru vânzarea participațiilor.

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Achiziția va fi finanțată integral prin facilități de credit coordonate de J.P. Morgan, împreună cu National Bank of Canada și Scotiabank.

Ce înseamnă tranzacția pentru România

Preluarea include și rețeaua Froo, lansată pe piața românească în iunie 2024 și aflată într-o perioadă de expansiune accelerată.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Froo opera 240 de magazine în România, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Numai în primul semestru al acestui an au fost inaugurate 72 de unități noi.

Conducerea companiei estimează că piața românească poate susține în timp aproximativ 7.500 de magazine, față de estimarea inițială de 4.400 de unități prezentată la listarea Żabka la Bursa din Varșovia.

După depășirea pragului de 100 de magazine, Froo și-a extins operațiunile dincolo de București, mizând pe adaptarea conceptului la preferințele consumatorilor români.

Rezultate financiare record pentru Żabka

Anunțul preluării vine la o zi după publicarea rezultatelor financiare pentru primul semestru din 2026.

Grupul polonez a raportat venituri consolidate de 14,67 miliarde de zloți, în creștere cu 14,7%, vânzări către consumatori de 16,62 miliarde de zloți, plus 12,6%, un EBITDA ajustat de 1,9 miliarde de zloți, în urcare cu 15,1%, iar profitul net ajustat a ajuns la 315 milioane de zloți, cu 118% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

La finalul lunii iunie, rețeaua număra 13.063 de magazine în Polonia și România, iar compania își menține obiectivul de a deschide peste 1.300 de magazine noi în 2026.

Couche-Tard își consolidează prezența în Europa Centrală și de Est

Prin această achiziție, compania canadiană își extinde semnificativ operațiunile din Europa Centrală și de Est. Couche-Tard deține deja aproape 400 de benzinării Circle K în Polonia, iar preluarea Żabka îi adaugă o rețea de peste 13.000 de magazine de proximitate și un ecosistem digital construit în jurul comerțului de cartier.

Żabka procesează aproximativ 4,3 milioane de tranzacții zilnic și are 11,7 milioane de utilizatori ai serviciilor sale digitale, care includ magazinele autonome Żabka Nano, platformele de livrare Jush! și Delio, serviciul de mese Dietly și compania de mâncare preparată Maczfit.

Canadienii au anunțat că vor păstra brandul Żabka, modelul de franciză, echipa de management și autonomia operațională, urmând să valorifice experiența companiei poloneze în domenii precum digitalizarea, programele de loialitate, logistica, mărcile proprii și food service.

Sinergii de 250 de milioane de dolari pe an

Couche-Tard estimează că integrarea va genera sinergii anuale de aproximativ 250 de milioane de dolari, atât prin reducerea costurilor, cât și prin creșterea veniturilor. Beneficiile ar urma să fie obținute integral până în al treilea an de la finalizarea tranzacției.

Pe baza rezultatelor din ultimele 12 luni, grupul rezultat din fuziune ar avea venituri de aproximativ 83,9 miliarde de dolari și un EBITDA ajustat de 7,8 miliarde de dolari.

Tranzacția are nevoie de aprobări

Oferta publică este așteptată să înceapă la sfârșitul lunii august, după aprobarea documentației de către autoritatea de supraveghere financiară din Polonia.

Tranzacția trebuie să primească și avizele autorităților de concurență și de control al investițiilor străine, inclusiv din România, unde Żabka operează prin rețeaua Froo.

Dacă va obține cel puțin 95% din drepturile de vot, Couche-Tard intenționează să retragă Żabka de la Bursa din Varșovia prin procedura de squeeze-out pentru acționarii minoritari.

În lipsa unor întârzieri, finalizarea tranzacției este estimată pentru luna decembrie 2026.