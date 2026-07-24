Cafeaua nu ne influențează doar nivelul de energie. Cofeina pare să schimbe și modul în care celulele responsabile de gust reacționează la ceea ce mâncăm, iar efectul nu este același pentru dulce, amar, acru, sărat și umami.

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Xi’an Jiaotong University arată că, după expunerea la cofeină, răspunsurile asociate gusturilor amar, acru, sărat și umami devin mai puternice, în timp ce răspunsul la dulce rămâne aproape neschimbat, relatează Neuroscience News. Studiul a fost publicat în BME Frontiers.

De ce mâncarea poate avea alt gust după cafea

Pentru a vedea ce se întâmplă, cercetătorii au folosit în laborator structuri tridimensionale care imită mugurii gustativi umani și au măsurat activitatea electrică produsă atunci când acestea au fost expuse la cofeină și la diferite gusturi.

Au testat mai multe concentrații de cofeină, iar pentru experiment au ales 100 μM, o cantitate care nu a afectat viabilitatea structurilor folosite.

Rezultatul a fost surprinzător: după expunerea la cofeină, activitatea electrică spontană a celulelor s-a triplat.

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Mai mult, cofeina a amplificat semnificativ reacțiile la patru dintre cele cinci gusturi de bază: amar, acru, sărat și umami. În schimb, reacția asociată gustului dulce a rămas aproape neschimbată.

Descoperirea ar putea ajuta la explicarea senzației familiare că anumite alimente au alt gust după ce bem cafea. Cercetătorii atrag însă atenția că experimentul a fost realizat în laborator și nu a măsurat direct percepția gustului la oameni.

Cercetătorii au creat un fel de „mugure gustativ” de laborator

Studiul este interesant și prin metoda folosită pentru a măsura gustul.

Cercetătorii au combinat structurile care imită mugurii gustativi cu electrozi minusculi, de aproximativ 200 de micrometri, capabili să înregistreze activitatea electrică atât de la suprafață, cât și din interior.

Astfel, au putut urmări în timp real modul în care „mugurele gustativ” de laborator reacționează la diferiți stimuli.

Sistemul a reușit chiar să distingă cele cinci gusturi de bază – dulce, sărat, acru, amar și umami – pe baza semnalelor electrice produse de fiecare dintre ele. Practic, fiecare gust a generat o „amprentă” electrică diferită.

Descoperirea ar putea fi utilă și industriei alimentare

„Acest sistem integrat creează o punte între modelele biologice ale gustului și detectarea microelectronică”, a declarat profesorul Chunsheng Wu, autor corespondent al studiului.

Dincolo de experimentul cu cafeină, tehnologia ar putea avea aplicații practice. Ar putea fi folosită pentru testarea gustului unor produse alimentare, pentru dezvoltarea unor substanțe care să mascheze gustul amar al medicamentelor, dar și pentru studierea tulburărilor de gust asociate inflamației sau radioterapiei.

În etapa următoare, cercetătorii vor să testeze combinații de gusturi și să folosească inteligența artificială pentru recunoașterea unor profiluri senzoriale mai complexe.