O echipă de cercetători de la Stanford Medicine a identificat o moleculă naturală care ar putea deschide drumul către o nouă generație de tratamente împotriva obezității, transmite MEDIAFAX.

Identificată prin tehnologii de inteligență artificială, molecula a demonstrat în testele pe animale efecte similare cu cele ale medicamentului Ozempic privind scăderea în greutate și tăierea poftei de mâncare, dar fără reacțiile adverse digestive specifice terapiilor actuale, conform Science Daily.

Cum a fost identificată molecula BRP cu ajutorul inteligenței artificiale?

Noua moleculă, denumită BRP, este o peptidă produsă în mod natural de organismul uman. Aceasta a fost descoperită după ce un algoritm de inteligență artificială dezvoltat la Stanford a analizat aproximativ 20.000 de gene umane și mii de peptide potențiale pentru a depista moleculele cu rol în reglarea metabolismului.

Spre deosebire de semaglutidă (substanța activă din Ozempic), care acționează asupra mai multor organe din corp, BRP vizează în principal hipotalamusul, regiunea din creier care controlează senzația de foame. Acest mecanism țintit explică de ce tratamentul nu a provocat tulburări digestive în cadrul experimentelor.

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Rezultate remarcabile în testele pe animale. Arderea grăsimilor fără pierdere de masă musculară

În cadrul testelor preclinice efectuate pe șoareci și miniporci, o singură injectare administrată înainte de masă a redus consumul de hrană cu până la 50%.

Tratamentul zilnic aplicat timp de două săptămâni la șoarecii obezi a generat rezultate promițătoare:

Scădere în greutate selectivă: Pierderea din greutate s-a realizat aproape exclusiv din reducerea țesutului adipos (grăsime), masa musculară fiind conservată.

Control metabolic îmbunătățit: S-au observat ameliorări ale nivelului de glicemie și ale răspunsului la insulină.

Lipsa reacțiilor adverse: Animalele nu au prezentat stări de greață, constipație sau modificări de comportament — simptome frecvent întâlnite în cazul tratamentelor actuale.

Pasul următor, pregătirea testelor pe oameni

Coordonatoarea studiului, profesoara Katrin Svensson, a anunțat că o companie pe care a cofondat-o pregătește demararea studiilor clinice pe oameni pentru a evalua siguranța și eficiența BRP. În paralel, oamenii de știință lucrează la identificarea receptorilor specifici ai moleculei și la extinderea duratei sale de acțiune în organism.

Deși descoperirea reprezintă un pas important pentru cele sute de milioane de persoane afectate de obezitate la nivel mondial, specialiștii subliniază că sunt necesare studii clinice riguroase înainte ca noua moleculă să devină un tratament accesibil în practică.