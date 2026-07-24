Grupul ucrainean Kormotech, unul dintre cei mai mari producători de hrană pentru animale de companie din regiune, își consolidează poziția pe piața din România prin crearea unei unități de afaceri (business unit) dedicate exclusiv țării noastre. Noua structură va fi coordonată direct de către Rostyslav Vovk, CEO și cofondator al companiei.

Decizia strategică vine pe fondul extinderii rapide a vânzărilor și reflectă potențialul ridicat pe care grupul îl atribuie pieței românești, unde își propune să devină unul dintre primii trei jucători din industrie până în anul 2028.

România reprezintă o cincime din exporturile Kormotech

Present pe piața românească încă din anul 2020, producătorul ucrainean a înregistrat o evoluție constant ascendentă. În prezent, România a devenit o piață-cheie pentru grup, generând aproximativ 20% din totalul exporturilor Kormotech.

Performanțele financiare recente confirmă ritmul accelerat de dezvoltare:

Creștere a vânzărilor: În anul 2025, vânzările de mărci proprii ale companiei au crescut cu 14,4%.

Venituri în creștere: Valoarea vânzărilor pe piața locală a atins pragul de 8,7 milioane de euro.

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Prin preluarea conducerii directe de către CEO-ul Rostyslav Vovk, Kormotech își propune să accelereze deciziile de business, să extindă rețeaua de distribuție și să își consolideze portofoliul de branduri de hrană pentru câini și pisici la nivel național.

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