O epidemie de pestă porcină africană apărută în regiunea Toscana pune în pericol existența rasei porcine Cinta Senese, recunoscută din 2012 la nivelul Uniunii Europene cu marca de Denumire de Origine Protejată (DOP). Sute de exemplare au fost deja sacrificate preventiv în urma extinderii focarelor de la mistreți la fermele de animale domestice, iar riscul ca rasa să dispară definitiv devine tot mai acut, avertizează publicația La Repubblica.

Asemănătoare cu celebra rasă Mangalița din Transilvania, Cinta Senese se remarcă prin aspectul său inconfundabil: un porc de culoare neagră străbătut de o bandă albă în zona spatelor.

Focare în extindere și sacrificări în masă

Răspândirea virusului s-a accelerat în ultimele luni. Dupã ce boala a fost identificată inițial în populația de mistreți, în luna iunie au fost confirmate primele cazuri în cadrul fermelor din Toscana (printre care focare în focare la Comano, provincia Massa Carrara, și la San Marcello Piteglio, provincia Pistoia).

Legislația sanitar-veterinară este drastică: identificarea unui singur porc infectat într-o fermă impune sacrificarea întregului efectiv de animale, provocând pagube financiare uriașe crescătorilor și periclitând fondul genetic al rasei. În întreaga regiune mai există în prezent doar aproximativ 3.000 de porci Cinta Senese, iar peste 300 au fost deja sacrificați în ultimul val de infecții.

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O „Arcă a lui Noe” pe o insulă izolată

Pentru a preveni dispariția definitivă a rasei, autoritățile regionale și Consorțiul de Protecție a rasei Cinta Senese analizează un plan neobișnuit: evacuarea și salvarea unor exemplare pe o insulă protejată.

Una dintre opțiunile luate în calcul este Insula Pianosa (din arhipelagul toscan), propusă de președintele regiunii Toscana, Eugenio Giani. Spațiul insular ar oferi un mediu izolat sanitar, ferit de contactul cu mistreții purtători de virus, permițând protejarea nucleului genetic al rasei.

O industrie locală de 5,5 milioane de euro în pericol

Sectorul include 79 de crescători autorizați, abatoare și unități de procesare care depind direct de certificarea DOP. Spre deosebire de rasele industriale, porcii Cinta Senese sunt crescuți predominant în regim semisălbatic, pe pajiștile și în pădurile din Toscana, ceea ce îi face extrem de vulnerabili la contactul cu fauna salbatică infectată.

Producătorii avertizează că, fără măsuri rapide de izolare a nucleului de reproducție și de reducere a populației de mistreți, unul dintre cele mai vechi și reprezentative simboluri gastronomice ale Italiei riscă să dispară definitiv.

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