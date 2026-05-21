Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) avertizează asupra practicilor ilegale și înșelătoare din mediul online, unde produse prezentate drept „suplimente alimentare” sunt promovate ca soluții miraculoase pentru prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli. Organizația susține că astfel de produse nu au legătură cu industria reglementată și cere sancționarea fermă a rețelelor care comercializează fraudulos astfel de produse, transmite MEDIAFAX.
PRISA subliniază că suplimentele alimentare notificate legal sunt produse reglementate la nivel european și sunt definite drept surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic.
Acestea sunt comercializate sub forme precum:
Potrivit organizației, suplimentele sunt destinate completării alimentației normale și nu pot fi promovate ca tratamente sau vindecări pentru boli.
În România, produsele pot fi introduse pe piață doar pe baza unui certificat de notificare emis de Ministerul Sănătății și trebuie comercializate exclusiv în formă preambalată.
PRISA arată că suplimentele alimentare pot susține un stil de viață echilibrat prin aport de:
Totuși, mențiunile de sănătate utilizate în promovare trebuie să respecte regulile europene și nu trebuie să inducă ideea că produsele tratează sau vindecă boli.
Industria subliniază că suplimentele alimentare nu înlocuiesc tratamentele medicale și nu trebuie prezentate ca alternativă la medicația recomandată de specialiști.
Organizația susține că multe dintre fraude apar în mediul online, prin:
„Cazurile de fraudă nu trebuie să arunce o umbră asupra întregii industrii a suplimentelor alimentare. Dimpotrivă, ele arată cât de important este ca autoritățile să intervină ferm împotriva rețelelor ilegale, iar consumatorii să aleagă doar produse notificate, comercializate prin surse de încredere și promovate responsabil”, a declarat Gerald Flintoacă-Filip, secretar general PRISA.
PRISA solicită intensificarea controalelor și colaborarea între instituții precum Ministerul Sănătății, ANPC, ANSVSA, ANAF, autoritățile din domeniul comunicațiilor digitale și organele de cercetare penală.
PRISA recomandă cumpărarea suplimentelor alimentare doar din surse sigure și evitarea produselor promovate prin promisiuni de vindecare rapidă sau rezultate garantate.
Organizația consideră sigure:
Un site de încredere trebuie să afișeze:
PRISA recomandă consumatorilor să urmeze câteva reguli simple:
Pentru persoanele cu afecțiuni cronice, femeile însărcinate, copiii, vârstnicii sau persoanele care urmează tratamente medicamentoase, organizația recomandă consultarea medicului sau farmacistului înainte de utilizarea suplimentelor alimentare.
