Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) avertizează asupra practicilor ilegale și înșelătoare din mediul online, unde produse prezentate drept „suplimente alimentare” sunt promovate ca soluții miraculoase pentru prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli. Organizația susține că astfel de produse nu au legătură cu industria reglementată și cere sancționarea fermă a rețelelor care comercializează fraudulos astfel de produse, transmite MEDIAFAX.

PRISA subliniază că suplimentele alimentare notificate legal sunt produse reglementate la nivel european și sunt definite drept surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic.

Acestea sunt comercializate sub forme precum:

capsule;

comprimate;

tablete;

pulberi;

lichide în doze măsurate.

Potrivit organizației, suplimentele sunt destinate completării alimentației normale și nu pot fi promovate ca tratamente sau vindecări pentru boli.

În România, produsele pot fi introduse pe piață doar pe baza unui certificat de notificare emis de Ministerul Sănătății și trebuie comercializate exclusiv în formă preambalată.

Rolul suplimentelor și limitele promovării

PRISA arată că suplimentele alimentare pot susține un stil de viață echilibrat prin aport de:

vitamine;

minerale;

probiotice;

acizi grași;

extracte vegetale;

alte ingrediente cu rol în funcționarea normală a organismului.

Totuși, mențiunile de sănătate utilizate în promovare trebuie să respecte regulile europene și nu trebuie să inducă ideea că produsele tratează sau vindecă boli.

Industria subliniază că suplimentele alimentare nu înlocuiesc tratamentele medicale și nu trebuie prezentate ca alternativă la medicația recomandată de specialiști.

PRISA cere controale mai stricte în mediul online

Organizația susține că multe dintre fraude apar în mediul online, prin:

site-uri fără date de identificare;

bloguri obscure;

pagini temporare de vânzare;

conturi false în social media;

reclame agresive;

testimoniale fabricate.

„Cazurile de fraudă nu trebuie să arunce o umbră asupra întregii industrii a suplimentelor alimentare. Dimpotrivă, ele arată cât de important este ca autoritățile să intervină ferm împotriva rețelelor ilegale, iar consumatorii să aleagă doar produse notificate, comercializate prin surse de încredere și promovate responsabil”, a declarat Gerald Flintoacă-Filip, secretar general PRISA.

PRISA solicită intensificarea controalelor și colaborarea între instituții precum Ministerul Sănătății, ANPC, ANSVSA, ANAF, autoritățile din domeniul comunicațiilor digitale și organele de cercetare penală.

Cum se pot proteja consumatorii

PRISA recomandă cumpărarea suplimentelor alimentare doar din surse sigure și evitarea produselor promovate prin promisiuni de vindecare rapidă sau rezultate garantate.

Organizația consideră sigure:

farmaciile;

drogheriile;

site-urile producătorilor sau distribuitorilor cunoscuți;

marketplace-urile unde vânzătorii sunt clar identificați.

Un site de încredere trebuie să afișeze:

numele companiei;

CUI-ul;

sediul;

datele de contact;

politica de retur;

informații complete despre produs.

Cinci pași pentru alegerea unui supliment alimentar de încredere

PRISA recomandă consumatorilor să urmeze câteva reguli simple:

Verificarea numărului de notificare al produsului. Existența unei etichete complete în limba română. Verificarea comerciantului și a datelor de identificare. Evitarea promisiunilor „miraculoase”. Verificarea reclamelor care folosesc imaginea vedetelor, medicilor sau „specialiștilor”.

Pentru persoanele cu afecțiuni cronice, femeile însărcinate, copiii, vârstnicii sau persoanele care urmează tratamente medicamentoase, organizația recomandă consultarea medicului sau farmacistului înainte de utilizarea suplimentelor alimentare.