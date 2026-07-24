VIDEO | Cum arată un meniu de vară în Spania, creat exclusiv din produse locale cu Denumire de Origine

24 iul. 2026, Meniul săptămânii
Foto: Instagram
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Cuprins
  1. Meniul de vară, o experiență culinară 100% din Mendavia
  2. De ce atrage Mendavia atenția iubitorilor de gastronomie?

Localitatea Mendavia, situată în regiunea Navarra, își reconfirmă statutul unic de municipiu cu cele mai multe Denumiri de Origine Protejată (DOP) și Indicații Geografice Protejate (IGP) din întreaga Spanie. Promovarea acestui tezaur alimentar a luat avânt în mediul online după ce un creator de conținut gastronomic a lansat un videoclip devenit rapid viral, povestește Mediafax Spania.

Demonstrația bucătarului a fost simplă, dar de efect: cea mai bună metodă de a pune în valoare tradiția este să creezi un meniu de vară complet, folosind exclusiv ingrediente locale certificate.

Meniul de vară, o experiență culinară 100% din Mendavia

Bogăția agricolă a zonei i-a permis creatorului să conceapă un meniu sofisticat, axat pe gustul autentic al fiecărui ingredient:

  • Aperitivul: O cremă rece de sparanghel local, servită alături de anghinare crocantă coaptă la cuptor. Farfuria este desăvârșită cu un strop de ulei de măsline presat la rece, ou fiert ecologic și brânză artizanală de capră.

  • Primul fel: Ardei piquillo umpluți cu carne de vită din Navarra. Carnea este frăgezită prin gătire lentă încă din ziua precedentă, într-un sos bogat cu vin roșu din regiunea Rioja, până când devine extrem de fragedă.

  • Felul principal: Miel de Navarra pregătit după metoda tradițională, copt în vas de lut la temperatură ridicată timp de 40 de minute, alături de cartofi rumeniți.

  • Desertul: Un sorbet răcoritor obținut prin combinarea înghețatei artizanale din lapte de oaie cu pacharán, celebrul lichior tradițional din Navarra.

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De ce atrage Mendavia atenția iubitorilor de gastronomie?

Videoclipul evidențiază produsele emblematice care formează identitatea culinară a localității: sparanghelul, anghinarea, uleiul de măsline, ardeii piquillo, carnea de vită, vinul, carnea de miel și lichiorul pacharán.

Pe lângă promovarea mărcilor înregistrate, creatorul de conținut a transmis un mesaj clar despre sustenabilitate: produsele ecologice („bio”) au o valoare reală doar atunci când sunt produse local, nu importate de la mii de kilometri distanță.

Prin îmbinarea calității certificate cu tradiția, Mendavia devine un model de urmat într-o perioadă în care consumatorii caută tot mai mult transparență, calitate și gust autentic pe farfuria lor.

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