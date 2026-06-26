De ce să marinezi puiul în iaurt / Trucul folosit în bucătăria indiană și persană pentru o carne incredibil de fragedă

Pieptul de pui este una dintre cele mai populare surse de proteine, dar și una dintre cele mai ușor de gătit în exces. Pentru a evita uscarea cărnii, mulți bucătari folosesc marinade sau saramuri, însă specialiștii spun că iaurtul ar putea fi una dintre cele mai eficiente soluții, potrivit Simply Recipes.

Folosit de secole în bucătăriile persană și indiană, iaurtul frăgezește carnea lent, îi oferă aromă și reduce riscul de a obține o textură uscată sau cauciucată.

De ce este iaurtul o marinadă atât de bună pentru pui

Potrivit lui Whitney Linsenmeyer, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică din SUA și profesor asistent la Universitatea Saint Louis, iaurtul acționează mai blând decât alte ingrediente acide utilizate în marinade.

„Frăgezește carnea lent și delicat, comparativ cu alte marinade pe bază de acizi. Mediul acid slăbește treptat colagenul și proteinele din stratul exterior al cărnii”, explică specialista.

Gunvantsinh Rathod, cercetător în cadrul Idaho Milk Products, spune că aciditatea redusă a iaurtului permite obținerea unei texturi plăcute, fără ca suprafața cărnii să devină moale sau sfărâmicioasă.

În plus, bacteriile din iaurt creează un mediu care împiedică dezvoltarea unor agenți patogeni.

- articolul continuă mai jos -

Iaurtul creează și o crustă aromată

Un alt avantaj este gustul pe care îl oferă cărnii.

Marinada poate fi îmbogățită cu:

boia;

ardei cayenne;

usturoi;

coriandru;

turmeric;

alte ierburi și condimente.

„Atunci când este gătită, lactoza din iaurt se caramelizează și oferă o ușoară notă dulce”, explică Linsenmeyer.

Rezultatul este o crustă aromată și bine rumenită, care completează gustul natural al cărnii.

Trucul recomandat de specialiști pentru o marinare eficientă

Pentru ca iaurtul să își facă efectul, marinada trebuie să intre în contact cu întreaga suprafață a cărnii.

Experții recomandă folosirea unei pungi cu închidere ermetică, din care se elimină aerul, astfel încât marinada să acopere uniform toate părțile bucății de carne.

Iaurtul este mai „iertător” decât alte marinade

Comparativ cu sucul de lămâie sau oțetul, iaurtul acționează mai lent asupra proteinelor din carne.

„Pentru că procesul de frăgezire este gradual, există un risc mult mai mic de a marina excesiv carnea”, spune Linsenmeyer.

Puiul și alte tipuri de carne pot fi lăsate în iaurt chiar și până la 12 ore, fără probleme.

În schimb, marinadele puternic acide sunt recomandate, de obicei, doar pentru câteva ore.

„Dacă sunt lăsate prea mult timp, marinadele pe bază de lămâie sau oțet pot transforma stratul exterior al cărnii într-o textură moale și neplăcută, deoarece proteinele sunt degradate prea rapid”, explică specialista.

Pentru ce tipuri de carne poate fi folosit iaurtul

Deși este cel mai cunoscut pentru preparatele cu pui, iaurtul poate fi utilizat și pentru:

carne de vită;

miel;

porc.

Specialiștii spun că rezultatele cele mai bune se obțin în cazul bucăților mai subțiri, precum pieptul de pui, cotletele de porc sau anumite tipuri de friptură de vită, deoarece marinada poate pătrunde mai ușor și uniform.

De ce merită să încerci această metodă

Pe lângă faptul că reduce riscul de a obține o carne uscată, iaurtul oferă mai multă flexibilitate în timpul gătirii și permite aromatizarea cărnii cu diverse condimente și ierburi.

Folosit de mult timp în bucătăriile orientale, acest ingredient simplu poate transforma un preparat obișnuit într-unul mai fraged, mai suculent și mai aromat, fără tehnici complicate sau ingrediente speciale.