Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în următoarele zile conținutul de umiditate pe profilul 0-100 de centimetri va rămâne scăzut și deosebit de scăzut în cea mai mare parte a zonelor cultivate, cu secetă pedologică moderată, puternică și extremă.

Porumbul neirigat intră în ultimele faze de maturare sub presiunea deficitului de apă din sol, în timp ce temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei pot accelera suplimentar coacerea.

Prognoza agrometeorologică pentru perioada 29 august – 4 septembrie indică un început de toamnă dificil pentru numeroase suprafețe agricole, în special pentru culturile neirigate.

Deficitul de apă este unul dintre principalii factori care influențează în această perioadă atât evoluția porumbului și florii-soarelui, cât și pregătirea terenurilor pentru culturile de toamnă.

Apa din sol rămâne insuficientă în multe regiuni

ANM, citată de Agerpres, estimează că rezerva de apă din sol va avea valori satisfăcătoare doar local, în vestul, nordul și nord-vestul țării, izolat în sudul Munteniei și al Transilvaniei, precum și în sud-estul Dobrogei.

În cea mai mare parte a zonelor agricole, însă, umiditatea pe profilul de sol 0-100 cm se va menține la valori scăzute sau deosebit de scăzute.

- articolul continuă mai jos -

Situația este importantă în special pentru porumbul neirigat, cultură aflată deja în fazele avansate ale ciclului de vegetație. Lipsa apei în această etapă poate accentua maturarea forțată și poate reduce capacitatea plantelor de a valorifica ultimele resurse disponibile în sol.

Meteorologii avertizează că, la culturile prășitoare neirigate, în principal porumbul și floarea-soarelui, procesele de maturare vor continua să fie accelerate și forțate.

Porumbul ajunge la maturitate, iar recoltarea începe la hibrizii timpurii

Din punct de vedere fenologic, porumbul va parcurge în această perioadă fazele de maturitate ceară și maturitate deplină, în proporții cuprinse între 20% și 100%, în funcție de cultură și de condițiile locale.

La hibrizii timpurii, semănați în epoca optimă, lucrările de recoltare vor continua.

Pentru fermieri, intrarea porumbului în maturitate deplină înseamnă intensificarea lucrărilor din câmp: verificarea lanurilor, stabilirea momentului optim pentru recoltare, organizarea transportului și pregătirea spațiilor de depozitare.

Seceta poate accelera însă procesul de maturare, ceea ce face ca monitorizarea culturilor să fie cu atât mai importantă.

Floarea-soarelui: maturitate deplină și recoltare

Floarea-soarelui se află, în funcție de data semănatului și de condițiile pedoclimatice, predominant în faza de maturitate deplină, între 10% și 100% la nivelul suprafețelor agricole.

În paralel, continuă recoltarea.

Pentru fermieri, această etapă presupune sincronizarea recoltării cu gradul de maturitate al culturii și cu condițiile meteorologice. Ploile locale pot influența accesul utilajelor în câmp, în timp ce episoadele de căldură pot grăbi uscarea culturilor.

Sfecla de zahăr acumulează zahăr în rădăcină

La sfecla de zahăr, plantele vor continua procesul de îngroșare a axei hipocotile, concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină.

Fenofaza va fi înregistrată în proporții de 40-100%, în funcție de areal și de condițiile de cultură.

Pentru această cultură, evoluția rezervei de apă rămâne relevantă pentru continuarea proceselor de acumulare și pentru atingerea parametrilor de producție și calitate.

Cartoful intră în fazele de maturitate tehnologică

La cartof vor predomina uscarea vrejilor, maturitatea tehnologică și recoltarea.

Așadar, și în cazul cartofului, lucrările se mută treptat din zona de întreținere a culturii către recoltare, transport și depozitare.

Organizarea logistică devine esențială într-o perioadă în care mai multe culturi ajung simultan la maturitate și solicită aceleași resurse: utilaje, forță de muncă, capacități de transport și spații de depozitare.

Pomi și viță-de-vie: acumularea zaharurilor continuă

Și culturile horticole se află într-o etapă importantă.

Speciile pomicole și viticole vor continua creșterea și maturarea fructelor și boabelor, precum și acumularea zaharurilor.

În cazul soiurilor care au ajuns la maturitatea tehnologică, recoltarea va continua.

Pentru plantațiile afectate de deficitul de apă, condițiile meteorologice din următoarea perioadă pot avea un rol important în evoluția finală a producției și a calității fructelor și strugurilor.

Toamna agricolă începe sub presiunea deficitului de apă

Una dintre cele mai importante probleme pentru fermieri este că deficitul de apă nu afectează doar culturile care urmează să fie recoltate.

El complică și lucrările pentru înființarea culturilor de toamnă.

ANM avertizează că lucrările agricole de pregătire a terenurilor pentru însămânțarea rapiței și orzului de toamnă se vor desfășura cu dificultate, în special pe suprafețele afectate de seceta pedologică.

În schimb, pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă, ritmurile de vegetație vor evolua, în general, normal, iar plantele vor avea o stare de vegetație bună și medie.

Cu alte cuvinte, diferențele dintre ferme și regiuni pot deveni tot mai evidente: acolo unde solul mai păstrează suficientă apă, lucrările agricole pot continua în condiții normale, în timp ce în zonele cu deficit sever pregătirea terenului este mult mai dificilă.

Temperaturile pot ajunge la 36°C

Situația hidrică este complicată și de evoluția temperaturilor.

Pentru intervalul 29 august – 4 septembrie, ANM prognozează o vreme mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 15 și 30°C, fiind cu până la 7°C mai ridicată față de mediile multianuale pe majoritatea suprafețelor agricole.

Temperaturile maxime vor ajunge la 20-36°C, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 10 și 23°C.

Valori mai scăzute ale temperaturilor minime sunt posibile în estul Transilvaniei.

Pentru culturile aflate în ultimele faze de maturare, temperaturile ridicate pot accelera procesele fiziologice. În același timp, în zonele în care rezerva de apă este deja foarte redusă, temperaturile ridicate sporesc presiunea asupra resurselor de apă ale solului.

Un element important pentru agricultură este caracterul local al precipitațiilor. În timp ce anumite suprafețe pot primi cantități de apă importante, alte zone agricole pot rămâne în continuare cu deficit hidric.

Meteorologii estimează că, local, cantitățile de precipitații ar putea fi mai importante din punct de vedere agricol, ceea ce ar putea îmbunătăți temporar aprovizionarea cu apă a solului în unele areale.

Pentru fermieri, problema va fi însă dacă aceste ploi vor avea suficientă extindere și regularitate pentru a schimba semnificativ situația rezervelor de apă.

Pregătirea terenului pentru rapiță, orz și grâu

În perioada următoare, fermierii trebuie să gestioneze simultan recoltarea culturilor de vară și pregătirea terenurilor pentru culturile de toamnă.

Recomandările specialiștilor includ:

eliberarea terenurilor de resturile vegetale;

efectuarea arăturilor;

discuirea terenurilor;

scarificarea, acolo unde este necesară;

pregătirea patului germinativ;

pregătirea suprafețelor pentru rapiță, orz și grâu;

efectuarea recoltării la culturile prășitoare;

transportul și depozitarea producției;

continuarea recoltării în plantațiile pomicole și viticole.

ANM recomandă acordarea unei atenții deosebite suprafețelor care au o aprovizionare mai bună cu apă, unde pregătirea terenului pentru însămânțările de toamnă se poate realiza în condiții mai favorabile.

„Fereastra” pentru semănat, esențială

Pentru fermieri, următoarele săptămâni sunt importante nu doar din perspectiva recoltării, ci și pentru stabilirea momentului în care terenurile pot fi pregătite și însămânțate.

Un sol foarte uscat poate îngreuna lucrările mecanice și poate afecta calitatea patului germinativ.

În aceste condiții, eventualele ploi cu cantități agricole relevante pot crea ferestre favorabile pentru lucrări.

Problema este că precipitațiile sunt prognozate local, în timp ce necesarul de apă diferă considerabil de la o zonă la alta.

Ce trebuie urmărit în fermă

În perioada următoare, fermierii trebuie să urmărească în primul rând umiditatea efectivă a solului, stadiul de maturare al culturilor și accesibilitatea terenurilor pentru utilaje.

Pentru culturile ajunse la maturitate, prioritare devin recoltarea, transportul și depozitarea.

Pentru suprafețele destinate culturilor de toamnă, momentul lucrării solului trebuie corelat cât mai bine cu condițiile reale de umiditate.

În același timp, trebuie acordată atenție fenomenelor meteorologice severe. Grindina, vijeliile și ploile torențiale pot produce pagube rapide culturilor aflate încă în câmp, chiar dacă, din punct de vedere agronomic, precipitațiile sunt binevenite.

Porumbul și floarea-soarelui intră în maturitate deplină, cartoful este recoltat, sfecla de zahăr acumulează zahăr, iar livezile și viile avansează spre maturitatea tehnologică.

În același timp, fermierii trebuie să pregătească terenurile pentru următorul ciclu de producție. Principala necunoscută rămâne apa.

Pentru fermele neirigate, fiecare episod de precipitații din această perioadă poate conta atât pentru culturile aflate încă pe câmp, cât și pentru condițiile în care va începe noul sezon agricol.