Astăzi sunt actrițe, cântărețe și idoli a milioane de oameni. Dar la începutul carierei erau adolescente speriate și nesigure, pe care de multe ori familia sau impresarii le obligau să muncească ore în șir, le impuneau diete și cure de slăbire drastice. Iată câteva vedete cu amintiri de care încă încearcă să scape.

Jenna Ortega: fără apă sau mâncare zile întregi, la filmări

Actrița Jenna Ortega, devenită un star global datorită rolului din serialul Wednesday (Netflix), a ținut prima pagină a ziarelor explicând cum și-a neglijat nevoile de bază la începuturile sale în industria filmului. „Putea să treacă o zi întreagă fără să mănânc, fără să beau apă sau altceva, pentru că nu voiam să deranjez pe nimeni. Poate că asta a fost greșeala mea, că nu am avut grijă de mine”, a declarat ea despre debutul său ca actriță, la doar zece ani. Ortega a afirmat la un moment dat că poate detecta cine a fost copil-actor doar privindu-l, din cauza acelei măști de falsă maturitate pe care par să o poarte pentru tot restul vieții adulte.

Hayden Panettiere, droguri și alcool

Actrița din seriale precum Heroes sau Nashville, Hayden Panettiere, care a încetat din viață la 36 de ani, pe 16 august, a debutat la televiziune la vârsta de patru ani într-o telenovelă americană și de atunci nu s-a mai oprit din lucru. La cinci ani jucase deja în peste 50 de reclame, iar în volumul său de memorii, This is Me, își amintește că se simțea ca un „soldat dresat” de ambiția maternă. „Când aveam doar opt luni, mă ducea deja la audiții”, adaugă ea. Presiunea mediatică a dus-o la dismorfie corporală; mai mult, istorisește cum un publicist îi dădea droguri pentru „a o binedispune în timpul interviurilor”, alunecând ulterior într-o dependență de alcool și opioide.

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Christina Ricci a dezvoltat bulimie, apoi anorexie

Copilul ciudat prin excelență al cinematografiei anilor ’90 datorită filmelor Familia Addams, Casper sau Sleepy Hollow, Christina Ricci a fost supusă unei analize severe a fizicului ei pe când era încă minoră, lucru care astăzi ar face de rușine întreaga industrie. De la faptul că a fost catalogată drept „un corp de târfă” de către un critic de film, până la faptul că regizorul Vincent Gallo a râs public de greutatea ei sau că în fiecare film se încerca mascarea volumului bustului„”pentru a o face mai puțin feminină”, Ricci a ajuns să-și respingă propria imagine, dezvoltând mai întâi bulimie și apoi anorexie.

Drew Barrymore, certată că era „prea plinuță”

Consum de droguri, tentative de suicid, familie disfuncțională, marginalizare profesională… Drew Barrymore a fost arhetipul cel mai cunoscut al „jucăriei stricate” de la Hollywood, din momentul în care chipul ei drăgălaș a devenit cunoscut în întreaga lume datorită filmului E.T. Extraterestrul prietenos. „Aveam 10 ani și toată lumea îmi spunea: „Nu mai arăți ca în E.T. Ești prea plinuță, nu ești destul de blondă, nu ești destul de matură, ești prea tânără, nu ești destul de înaltă”. Toată lumea a început să legat de aspectul meu fizic”, și-a amintit cea care astăzi reprezintă un adevărat exemplu de supraviețuire.

Demi Lovato, dependentă de alcool și droguri până la supradoză

Demi Lovato este unul dintre principalele exemple pentru ceea ce a ajuns să fie numit „blestemul fetei Disney”. În cazul cântăreței și actriței din Camp Rock, aceasta a trecut printr-o dependență de alcool și droguri care i-a provocat o supradoză în iulie 2018. În documentarul său Child Star, Lovato povestește nefericirea trăită în anii de apogeu: „A fost o zi în care eram în autocarul de turneu, m-am uitat pe geam și erau fani care îl urmăreau; țipau și erau superfericiți că autocarul ajunge la stadion. Iar eu pur și simplu nu mă puteam opri din plâns: „De ce îmi trăiesc visul, fac ce iubesc și am aceste oportunități, dar mă simt atât de naibii de nefericită?”. Mă simțeam mereu rău cu mine însămi.”

Ariel Winter. Îi era permanent foame

„În primul sezon eram foarte slabă, nu aveam nici sâni, nici șolduri. În anul următor, mi-au crescut sâni uriași și un fund mare. Automat am început să primesc mesaje de genul „Ești o scorpie grasă”, „Ești o curvă”.” Așa își amintește Ariel Winter, cunoscută pentru rolul Alex din serialul Modern Family, modul în care percepția publică asupra fizicului ei i-a minat stima de sine și cariera. În cazul ei, a trebuit să facă față și propriei mame, care nu doar că o sexualiza de mică, dar a și abuzat-o fizic și psihic. „Ceream două porții de prânz pe numele meu ca să poată mânca și Ariel una. Îmi dădeam seama că îi e foame. Puiul fiert cu castraveți nu este de ajuns pentru un copil în creștere. Mama ei o ținea trează până târziu la petrecerile alea ridicole. Avea 12-13 ani și trebuia să fie pe platou la 6:30″, a dezvăluit profesoara ei particulară din timpul filmărilor.

Jennette McCurdy, îndopată cu Red Bull de către propria mamă

Jennette McCurdy, cunoscută din serialul iCarly, a fost supusă unui control absolut din partea mamei sale, care își pusese în gând să o transforme în vedeta care ea nu fusese niciodată. Nu doar că îi alegea rolurile, stilul vestimentar și modul în care trebuia să se comporte la audiții (o îndopa cu Red Bull pentru a avea energie), dar ani de zile i-a controlat propriul corp. McCurdy a povestit că mama ei făcea duș cu ea, o spăla și îi făcea examinări ale sânilor și vaginului sub pretextul de a verifica dacă are umflături. În bestsellerul Mă bucur că mama a murit, își povestește trauma într-un mod dureros de amuzant.

Keke Palmer, amenințată că dacă nu slăbește mama sa o să moară

Înainte de a deveni starul de astăzi datorită unor filme precum Nope, Keke Palmer a fost unul dintre cei mai populari copii-minune ai televiziunii americane. Cu toate acestea, experiența ei a fost atât de dură încât povestește că a ajuns să-și urască părinții pentru că o obligau să accepte toate rolurile posibile, ea fiind principala sursă de venit a familiei. Presiunea a fost atât de mare încât propriul ei impresar i-a spus, pe când avea doar 12 ani, că „mama ei va muri dacă ea nu slăbește”.