Inflația anuală a crescut la 6,61% în septembrie 2026, după ce în august coborâse la 6,17%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). La alimente, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la cafea, ouă, ulei și lapte, în timp ce fructele proaspete, cartofii și mălaiul s-au ieftinit față de aceeași lună a anului trecut, notează Economedia.

Prețurile mărfurilor alimentare au crescut, în medie, cu 3% în septembrie 2026 comparativ cu septembrie 2025. În aceeași perioadă, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, iar serviciile au înregistrat o creștere de 11,12%, arată datele INS.

Cafeaua și ouăle, cele mai mari scumpiri dintre alimente

Cafeaua a rămas alimentul cu una dintre cele mai mari creșteri de preț, costând cu 13,78% mai mult în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Pe locul al doilea se află ouăle, cu o scumpire de 10,84%.

Alte alimente care s-au scumpit semnificativ într-un an sunt:

Carnea de bovine: 8,5%

Uleiul comestibil: 7,62%

Laptele de vacă: 7,56%

Produsele din zahăr și mierea de albine: 5,81%

Peștele proaspăt: 5,44%

Conservele din pește: 5,33%

Pâinea: 4,79%

Telemeaua de vacă: 3,75%

Carnea de porc: 3,34%

Carnea de pasăre: 3,34%

Telemeaua de oaie: 3%

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În cazul băuturilor alcoolice, țuica și alte băuturi spirtoase s-au scumpit cu 5,01%, berea cu 4,9%, iar vinul cu 4,15%.

Nu toate produsele alimentare au urmat însă aceeași tendință. Zahărul s-a ieftinit cu 1,67% față de septembrie 2025, untul cu 0,96%, făina cu 3,23%, iar mălaiul cu 3,42%.

Cele mai mari reduceri de preț din categoria alimentelor au fost consemnate la fructele proaspete, care s-au ieftinit cu 16,69%. Cartofii au fost mai ieftini cu 3,64% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Motorina și benzina, printre produsele cu cele mai mari scumpiri

În categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri anuale de preț au fost înregistrate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 37,61%, iar benzina cu 28,42%.

Energia termică a înregistrat o creștere de 10,70%, în timp ce prețul gazelor a urcat cu 4,63%. Energia electrică s-a scumpit cu 1,35% față de septembrie 2025, după ce efectele statistice asociate eliminării schemei de plafonare a prețurilor s-au diminuat.

Alte majorări au fost înregistrate la ceasuri, aparate video și articole sportive, cu 8,53%, tricotaje, cu 7%, cărți, ziare și reviste, cu 6,36%, detergenți, cu 6,25%, și produse din tutun și țigări, cu 5,72%.

Articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele cu 1,9%.

Chiriile au crescut cu aproape 40% într-un an

În categoria serviciilor, creșterea prețurilor a fost de 11,12% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la chirii, unde tarifele au crescut cu 39,46%. Serviciile de apă, canal și salubritate s-au scumpit cu 14,11%, iar abonamentele de televiziune cu 14,02%.

Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 8,40%, iar serviciile de igienă și cosmetică cu 8,12%.

Reparațiile auto s-au scumpit cu 8,89%, transportul rutier cu 8,58%, iar abonamentele auto cu 9,77%. Tarifele serviciilor poștale au crescut cu 9,32%.

Serviciile oferite de restaurante și cafenele au înregistrat o creștere de 6,14%, în timp ce tarifele pentru cazarea la hotel au urcat cu 3,47%.

BNR anticipează o nouă creștere a inflației până la finalul anului

Banca Națională a României (BNR) estimează că rata anuală a inflației va reveni pe o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului 2026, după scăderea din lunile iulie și august.

Potrivit BNR, inflația a coborât de la 10,42% în iunie la 8,16% în iulie și 6,17% în august, pe fondul diminuării efectelor directe ale eliminării plafonării prețurilor la energia electrică și ale majorării TVA și accizelor în perioada similară a anului precedent.

Banca centrală anticipează noi presiuni asupra prețurilor din cauza creșterii costurilor combustibililor și energiei, a evoluției cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare, și a cursului de schimb al leului.

BNR menționează, de asemenea, efectele conflictului din Orientul Mijlociu și ale secetei severe din acest an asupra piețelor și costurilor de producție.

Pe termen mai îndepărtat, banca centrală estimează că reducerea cererii agregate, în contextul măsurilor de corecție bugetară, ar putea contribui la temperarea inflației. Evoluția rămâne însă condiționată de incertitudinile economice și politice, precum și de evoluția prețurilor la energie.

Potrivit datelor INS, rata anuală a inflației calculată pe baza Indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivel european, a fost de 6,5% în septembrie 2026. Rata medie anuală calculată pe baza acestui indicator, pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, a ajuns la 8,4%.