Schimbarea la față 2026. Trei rețete cu pește pentru ziua cu dezlegare din Postul Adormirii Maicii Domnului

05 aug. 2026, Rețete
Schimbarea la față 2026. Trei rețete cu pește pentru ziua cu dezlegare din Postul Adormirii Maicii Domnului
FOTO: Dreamstime/Donald Chen
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Pe 6 august, când creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, este una dintre puținele zile din Postul Adormirii Maicii Domnului în care există dezlegare la pește, vin și untdelemn. Mulți aleg să pregătească preparate din pește, iar mesele sunt completate de tradițiile specifice acestei sărbători, conform Mediafax.

Iată trei rețete simple, potrivite pentru masa de sărbătoare.

Crap la cuptor cu roșii și usturoi

Crapul la cuptor este o variantă ușor de pregătit și potrivită pentru un prânz în familie. Peștele se așază într-o tavă alături de roșii cherry, felii de lămâie, usturoi pisat și ulei de măsline. Se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 25-30 de minute, până când carnea devine fragedă.

Ciorbă de pește cu zarzavat și borș

Pentru cei care preferă o masă tradițională, ciorba de pește este o alegere potrivită. Zarzavatul se fierbe mai întâi, apoi se adaugă bucățile de pește. Preparatul se acrește cu borș sau cu zeamă de lămâie, iar la final se presară pătrunjel sau leuștean proaspăt.

Sursa foto: Flickr

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: Flickr

Pește prăjit în crustă de mălai

O rețetă rapidă este peștele prăjit în crustă de mălai. Bucățile de pește se condimentează cu sare, se trec prin mălai și se prăjesc în ulei bine încins până capătă o crustă aurie și crocantă.

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Potrivit tradiției, în ziua de Schimbarea la Față credincioșii duc la biserică struguri și alte roade ale verii pentru a fi binecuvântate. De asemenea, se împart pomană și fructe în memoria celor trecuți în neființă, iar strugurii sunt considerați nelipsiți de pe masa de sărbătoare.

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