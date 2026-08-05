Seceta lovește nordul Italiei. Regiunea Piemont a declarat stare de urgență / Agricultura suferă pierderi de zeci de milioane de euro

05 aug. 2026, Climalert
Seceta lovește nordul Italiei. Regiunea Piemont a declarat stare de urgență / Agricultura suferă pierderi de zeci de milioane de euro
foto: dreamstime.com/ ID 40334528 © Aguina
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Regiunea Piemont, din nordul Italiei, a declarat stare de urgență din cauza secetei severe și a incendiilor de vegetație, în contextul celei mai grave crize de apă din ultimii ani. Nivelul râurilor a scăzut dramatic, peste 170 de localități se confruntă cu restricții sau probleme de alimentare cu apă, iar agricultura înregistrează deja pierderi importante, potrivit presei italiene, citate de MEDIAFAX.

Autoritățile regionale au anunțat luni instituirea stării de urgență, măsură care permite mobilizarea rapidă a fondurilor și adoptarea unor intervenții excepționale pentru limitarea efectelor secetei și ale incendiilor care afectează inclusiv zone protejate.

Cea mai gravă criză de apă din 2022

Potrivit Agenției Regionale pentru Protecția Mediului (ARPA), situația este cea mai dificilă din 2022, însă cauzele diferă față de episodul de atunci. Dacă seceta din urmă cu patru ani s-a instalat treptat încă din timpul iernii, actuala criză este rezultatul precipitațiilor foarte reduse din ultimele luni, al temperaturilor extreme, al rezervelor scăzute de zăpadă și al nivelului foarte redus al râurilor.

În iunie 2026, cantitatea medie de precipitații din bazinul fluviului Pad a fost cu 36% sub media perioadei 1991-2020, iar luna iulie a agravat și mai mult deficitul de apă.

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Fluviul Pad a ajuns la debite istorice

Primele zile ale lunii iulie au adus o diminuare accentuată a volumului de apă din lacuri, râuri și acumulări. Specialiștii ARPA estimează că debitele cursurilor de apă sunt cu cel puțin 40% sub valorile normale.

În zona localității Isola Sant’Antonio, debitul fluviului Pad este cu aproximativ 75% sub media istorică, iar pe anumite sectoare fundul albiei a devenit vizibil din cauza nivelului extrem de scăzut al apei.

Criza afectează și populația. Peste 70 de localități sunt alimentate cu apă prin cisterne, iar în alte peste 100 au fost introduse restricții privind consumul. Temperaturile ridicate accelerează evaporarea apei din râuri, lacuri și sol, amplificând efectele secetei.

Culturile agricole, puternic afectate

Seceta produce pierderi importante în agricultură, în special la culturile de porumb, soia și orez. Organizația agricolă Coldiretti estimează că pagubele depășesc deja 30 de milioane de euro numai în provincia Torino.

Porumbul, una dintre principalele culturi din Piemont, înregistrează pierderi estimate între 30% și 70%, în funcție de existența sistemelor de irigații. Mulți fermieri sunt nevoiți să pompeze apă din pânza freatică, ceea ce le crește semnificativ costurile de producție, iar acolo unde plantele au supraviețuit, recoltele sunt mai slabe, cu știuleți mai mici și mai puține boabe.

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Piemont aplică pentru prima dată noua legislație privind starea de urgență

Starea de urgență declarată de autoritățile regionale este prima adoptată în baza noii legislații care permite regiunii Piemont să instituie această măsură fără aprobarea guvernului de la Roma, atunci când amploarea fenomenelor depășește capacitatea intervențiilor obișnuite.

Autoritățile speră că măsurile excepționale vor permite gestionarea mai rapidă a crizei, într-un context în care seceta continuă să afecteze alimentarea cu apă, agricultura și ecosistemele din nordul Italiei.

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