Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri / Singura dezlegare la pește din timpul acestui post este pe 6 august

31 iul. 2026, Articole / Reportaje
Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri / Singura dezlegare la pește din timpul acestui post este pe 6 august
Foto: Gustos.ro
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Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 1 august, și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Timp de două săptămâni, credincioșii ortodocși sunt îndemnați la post, rugăciune și pregătire sufletească, potrivit informațiilor transmise de Agenția Basilica a Patriarhiei Române, citate de Agerpres.

Anul acesta, lăsatul secului a avut loc joi, 30 iulie, deoarece regulile bisericești prevăd că, atunci când data de 31 iulie cade într-o zi de miercuri sau vineri, începutul pregătirii pentru post se mută cu o zi mai devreme. Aceeași situație s-a înregistrat și în anii 2024, 2020 și 2019.

Instituit în cinstea Maicii Domnului, postul îi îndeamnă pe credincioși să urmeze exemplul de smerenie, rugăciune și curăție al Fecioarei Maria. În această perioadă, Biserica recomandă citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului și a altor rugăciuni închinate Născătoarei de Dumnezeu.

Din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai puțin aspru decât Postul Mare, dar mai sever decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

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Potrivit Tipicului cel Mare și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, în zilele de luni, miercuri și vineri se ajunează până în jurul orei 15:00, după care se consumă hrană uscată. Marțea și joia sunt permise legumele fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin.

Singura dezlegare la pește din timpul acestui post este pe 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, când sunt permise și untdelemnul, și vinul.

O tradiție stabilită în secolul al XII-lea

În primele secole ale creștinismului, Postul Adormirii Maicii Domnului nu era ținut în mod unitar. Creștinii din Antiohia posteau doar o zi, cei din Constantinopol patru zile, iar la Ierusalim postul dura opt zile.

Forma actuală a fost stabilită în anul 1166, când Sinodul de la Constantinopol, prezidat de Patriarhul Luca Chrisoberg, a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să se încheie în dimineața zilei de 15 august, odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

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