În timp ce zeci de mii de oameni participau la concertele și evenimentele din centrul Timișoarei, Ziua Timișoarei a fost celebrată și într-un loc în care publicul nu poate ajunge: la ferma agricolă a Penitenciarului Timișoara, din cartierul Kuncz. Aici, deținuții au avut parte de un atelier de caricatură și de o expoziție de fotografie, într-un proiect prin care organizatorii și-au propus să ducă cultura și în spatele porților închise.

Inițiativa aparține Asociației Documentor, organizatoarea Rod Festival, în cadrul programului dedicat Zilei Timișoarei 2026, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Artistul Radu Clețiu a susținut un atelier de caricatură, iar deținuții au putut vizita și o expoziție cu fotografii realizate de Diana Bilec și Andrea Herczeg.

„Există o Timișoară care nu are acces la marile evenimente din centrul orașului. Printre acești oameni se numără și cei încarcerați la Penitenciarul Timișoara. Suntem parteneri cu ei de aproape șapte ani și, în fiecare an, organizăm împreună diverse evenimente. Puțini știu însă că, pe lângă locația principală de pe strada Popa Șapcă, penitenciarul are mai multe secții în Timișoara și în județ: la Săcălaz, la Buziaș, dar și o fermă foarte frumoasă în cartierul Kuncz, unde persoanele private de libertate cultivă legume și fructe de foarte bună calitate. Deținuții de aici învață o meserie nouă, deprind tehnici de cultivare a legumelor și de îngrijire a pomilor fructiferi. Ne-am gândit să ducem o parte din celebrarea orașului și acolo și cred că am reușit.

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Ei au primit o zi liberă din partea conducerii Penitenciarului, iar noi am organizat o expoziție cu fotografii realizate de Diana Bilec și Andrea Herczeg, dar și cu caricaturi semnate de Radu Clețiu, unul dintre cei mai buni caricaturiști din Timișoara. A ieșit un eveniment foarte frumos, cu fructe pe masă, cu voie bună și cu multă deschidere.

Cred că trebuie să ducem cultura și în zonele izolate sau acolo unde accesul la evenimente este limitat. Centrul orașului riscă să fie supraofertat din punct de vedere cultural și deservește, în mare parte, același public. Există însă oameni care nu au posibilitatea să ajungă acolo, iar deținuții sunt unul dintre aceste exemple”, a declarat Florin Iepan, directorul Asociației Documentor.

Agricultura ca metodă de reintegrare în societate

Deținuții care lucrează la ferma din cartierul Kuncz învață o meserie și folosesc agricultura ca metodă de reintegrare în societate. Pentru mulți dintre ei, întâlnirea cu artiștii a însemnat o ieșire din rutina zilnică.

„Este un lucru foarte bine primit. Intrăm și noi într-o normalitate prin acest atelier de desen. Este minunat că Rod Festival s-a gândit și la noi de Ziua Timișoarei”, a spus unul dintre deținuți.

„Eu mai am un an până ies. Aici muncesc la fermă și mă simt ca acasă. Îmi văd de treabă și mă bucur de astfel de evenimente. Mă ajută. Simt umanitatea”, a completat un alt deținut.

Legumele și fructele produse la fermă ajung în bucătăriile penitenciarului

Ferma agricolă a Penitenciarului Timișoara cuprinde sere în care sunt cultivate roșii, castraveți, varză și alte legume, dar și livezi de pomi fructiferi. Întreaga producție este destinată consumului propriu al penitenciarului.

La secția din Buziaș funcționează fermele zootehnice ale Penitenciarului Timișoara, unde sunt crescute animale pentru aprovizionarea unității.