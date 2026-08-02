Dacă ai mure și nu știi ce desert să pregătești, această prăjitură este una dintre cele mai simple variante. Aluatul se prepară în câteva minute iar fructele se adaugă la final (proaspete sau direct din congelator).
Rezultatul este o prăjitură pufoasă, ușor acrișoară și perfectă pentru cafeaua de duminică după-amiază.
Într-un bol, bate ouăle cu zahărul până când acesta începe să se dizolve. Adaugă iaurtul și uleiul, apoi încorporează făina amestecată cu praful de copt. Dacă îți place aroma de citrice, adaugă și puțină coajă rasă de lămâie.
Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu unt.
Murele se folosesc direct congelate (dacă nu ai proaspete). Pentru a nu se lăsa la fund în timpul coacerii, le poți trece printr-o lingură de făină înainte de a le presăra peste aluat.
Coace prăjitura la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până când trece testul cu scobitoarea și capătă o culoare aurie.
Las-o să se răcească, apoi presară zahăr pudră deasupra și servește-o simplă sau alături de o cupă de înghețată de vanilie.
Aceeași rețetă merge foarte bine și cu afine, zmeură, vișine sau un amestec de fructe de pădure. Dacă preferi o prăjitură mai puțin dulce, poți reduce cantitatea de zahăr la 120 de grame, iar pentru un plus de textură poți adăuga câteva migdale sau fulgi de ovăz deasupra înainte de coacere.
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