Sardinele la conservă își schimbă imaginea de aliment simplu și ieftin și devin unul dintre cele mai populare ingrediente ale verii. De la salate și sandvișuri până la cocktailuri sau preparate inspirate din bucătăria orientală, tot mai mulți bucătari și pasionați de gastronomie le includ în rețete creative. Potrivit AOL, popularitatea lor este susținută atât de beneficiile nutriționale, cât și de prețul accesibil.

Interesul pentru sardine este în creștere și la nivel comercial. Producătorul britanic Princes anunță că vânzările de sardine au crescut cu 249% în ultimele 12 luni, până la 11 iulie 2026, scrie G4Media.

Compania pune această evoluție pe seama conținutului ridicat de proteine, a aportului de acizi grași Omega-3 și a faptului că sardinele rămân una dintre cele mai accesibile surse de pește.

În același timp, piața conservelor de pește din Marea Britanie a depășit valoarea de 600 de milioane de lire sterline, iar oferta s-a diversificat, de la produse de buget până la conserve premium, inspirate din tradiția portugheză și spaniolă.

Popularitatea sardinelor este alimentată și de rețelele sociale. Clipurile dedicate degustării conservelor de pește adună milioane de vizualizări, iar fenomenul „sardine-maxxing”, care promovează consumul regulat de sardine pentru beneficiile asupra sănătății, a devenit viral pe TikTok.

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Nutriționiștii amintesc că sardinele sunt o sursă importantă de proteine, vitamina D, calciu și acizi grași Omega-3, însă succesul lor se datorează și gustului intens și ușurinței cu care pot fi integrate în numeroase preparate.

Șapte idei de preparate cu sardine

1. Bloody Mary cu aromă de sardine

Două linguri din sosul de roșii al conservei pot fi adăugate într-un Bloody Mary pentru un plus de savoare și umami. Cocktailul se completează cu suc de lămâie și un baton de țelină.

2. Dirty Martini reinterpretat

Lichidul din conserva de sardine poate înlocui saramura de măsline folosită în mod obișnuit la Dirty Martini. După strecurare, acesta se amestecă cu gin sau vodcă și vermut sec.

3. Sardine gratinate cu mozzarella

Sardinele în sos de roșii se pun într-un vas termorezistent, se adaugă mozzarella și puțin piper, apoi se gratinează câteva minute. Preparatul se servește alături de bruschete.

4. Salată Caesar cu sardine

Anșoa pot fi înlocuite cu sardine în ulei de măsline pentru un dressing mai intens. Acesta se prepară din sardine pasate cu usturoi, maioneză, suc de lămâie și parmezan.

5. Sandviș japonez cu sardine crocante

Fileurile de sardine se trec prin făină, ou și pesmet panko condimentat, apoi se gătesc până devin crocante. Se servesc în chifle pufoase cu salată iceberg, castravete și maioneză japoneză.

6. Shakshuka cu harissa și sardine

Roșiile, pasta harissa și sardinele formează baza sosului, peste care se gătesc ouăle până când albușurile sunt ferme, iar gălbenușurile rămân moi.

7. Hash cu cartofi dulci și sardine

Cartofii dulci rumeniți în uleiul din conservă se combină cu usturoi, sardine, capere și pătrunjel, apoi se servesc cu smântână fermentată și boia afumată.

Pe lângă faptul că sunt hrănitoare și au un termen lung de valabilitate, sardinele la conservă se dovedesc a fi un ingredient extrem de versatil. Fie că sunt folosite în preparate rapide pentru micul dejun, în salate consistente sau chiar în cocktailuri, ele câștigă tot mai mult teren în bucătăriile celor care caută rețete gustoase, accesibile și bogate în nutrienți.