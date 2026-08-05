Seceta din acest an începe să pună presiune pe crescătorii de bivoli din Transilvania, care se confruntă în special cu dificultăți în asigurarea furajelor pentru perioada de iarnă.

Deși animalele nu au rămas fără surse de apă, producătorii avertizează că recoltele afectate și creșterea costurilor de producție pot pune probleme fermelor mici.

„Majoritatea crescătorilor noștri sunt de subzistență”

Călin Andrei Zanc, președintele Asociației Crescătorilor de Bivoli din Transilvania, spune că principala preocupare a crescătorilor este legată de hrana animalelor în lunile următoare.

„Sunt probleme în cazul crescătorilor de bivoli pentru furajarea pentru iarnă. Recoltele au fost afectate de seceta de până acum”, a declarat acesta, la solicitarea G4Food.

În ceea ce privește alimentarea cu apă a animalelor, situația nu este, deocamdată, critică în zona Transilvaniei.

„Problema cu apa nu este prea mare în cazul crescătorilor de bivoli din Transilvania. Majoritatea crescătorilor noștri sunt de subzistență. Nu am avut încă o discuție concretă, urmează să ne întâlnim săptămâna viitoare”, a precizat președintele asociației.

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„Crescătorii noștri nu folosesc apa de la o rețea, doar pe cea naturală”

Crescătorii de bivoli se bazează, în mare parte, pe surse naturale de apă, nu pe rețele centralizate.

„În general, zonele în care sunt plasate animalele noastre au apă, pentru că ele sunt din puțuri, fântâni sau râuri. Ele nu folosesc apa de la o rețea. Își asigură apa natural. Sigur că a scăzut volumul de apă, dar încă nu s-au plâns crescătorii de această situație”, a explicat Călin Andrei Zanc.

Asociația Crescătorilor de Bivoli din Transilvania reunește peste 1.900 de crescători, cu un efectiv total de aproximativ 16.800 de animale, dintre care 12.400 sunt bivolițe de reproducție.

„Avem în asociație peste 1.900 de crescători și 16.800 de animale în total, din care 12.400 bivolițe matcă”

„Avem în asociație peste 1.900 de crescători și 16.800 de animale în total, din care 12.400 bivolițe matcă. Sunt foarte mulți crescători, dar mai puține animale. Ei își protejează mai ușor animalele, fiind efective mici, față de cei care au ferme mari”, a spus reprezentantul asociației.

Pe lângă problemele legate de producția de furaje, fermierii resimt și creșterea cheltuielilor. Costurile cu motorina și energia au dus la scumpirea hranei pentru animale.

„Prețurile au crescut din cauza consumului de combustibil și energie. Subvențiile nu prea au fost pentru fermierii noștri, pentru că sunt mici și nu beneficiază de subvenții. Atunci, sigur că prețul pentru orice este mult mai mare, decât pentru ceilalți crescători. Ce să vă spun: doar prețurile furajelor au crescut cu minimum 40%”, a afirmat Călin Andrei Zanc.