Tocană acră de pui cu hribi / Rețeta tradițională a lui Mircea Groza

Antropologul culinar Mircea Groza a publicat pe pagina sa de Facebook o rețetă veche de tocană acră de pui cu hribi, culeasă din comunitățile rurale și testată în propria bucătărie. Preparatul păstrează atât graiul local, cât și tehnicile de gătit transmise din generație în generație.
Mircea Groza, cunoscut pentru cercetările sale dedicate gastronomiei tradiționale românești, a publicat pe Facebook rețeta unei tocane acre de pui cu hribi, pe care a împărtășit-o celor pasionați de bucătăria autentică.
Preparatul începe cu alegerea unor hribi tineri, tăiați felii subțiri, și a cărnii de pui, preferabil de la un pui tânăr. Bucățile de carne sunt condimentate cu sare și cimbru uscat, apoi sunt trecute prin mălai fin înainte de a fi rumenite alături de ceapă verde și hribi.
Unul dintre secretele tocanei este sosul, obținut prin adăugarea treptată a apei reci peste ingredientele rumenite. Mălaiul de pe carne îngroașă natural preparatul, fără a fi nevoie de alte ingrediente.
La final, tocana poate fi pregătită în două variante. Prima este ușor acrișoară, cu oțet, iar a doua folosește suc de roșii amestecat cu usturoi zdrobit, care se adaugă spre sfârșitul fierberii. Preparatul este presărat cu mărar sau pătrunjel și este servit, așa cum recomandă și Mircea Groza, alături de o mămăligă fierbinte.
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„- Aleji hiribe mai tinere, mai mnici, pântru tocana asta. Și carnia o tai di pă pticior și di pă tiept. O tai dărăburi mnici. Dacă ai on pui tânăruc, tai pticioru și tieptu cu ciont cu tăt. Poț punie și aripa.
Tai hiribele scrijeluță.
Folosăști ciapă verdie, mai mărișoară. Tai ciapa și o pui să să frigă în oloi. După ce să-nmoaie o țâră adauji hiribele tăietie.
Până să frig cî die cât și hiribele, pregătești carnia. Pui sare și cimbru uscat. O înfărinez cu fărină die mălai di-aceie mânânțe. Pui carnia așe înfărinată păstă ciapă. Amesteci carnia cu ciapa și hiribele și le friji cu grije. Pui o lingură die poprică dulce.
Ca să faci on zoaft bun, amu pui on păhar die apă rece, o pui tăt pă rând și tăt amesteci. Poatie mai cere apă. Fărina di pă carnie și apa rece face zoaftu! Vez tu după cum amesteci câtă apă pui. Când crez că trebe, mai pui apă caldă. Amu coț die sare și lași să hiarbă binie și carnia și hiribele.
Di-aci încolo poț face tocana în duoauă feluri. Uări o acrești o țârucă cu uățăt și o mai lași să hiarbă, uări o gheț cu zamă die porodici. Corățăști și zdrobdiești cinci, șasă cățăi die ai și-i pui înt-on bliduț în care ai pus zama die porodici. Amesteci zama asta cu aiu și o torni în tocană. Mai dai on clocot-duoauă și poț punie în blid.
Bini-ar hi să faci o mămăligă lângă tocana asta.
S-aveț poftă și sânătatie să aveț. Doamnie ajută!”
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