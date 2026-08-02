Tocană acră de pui cu hribi / Rețeta tradițională a lui Mircea Groza

Antropologul culinar Mircea Groza a publicat pe pagina sa de Facebook o rețetă veche de tocană acră de pui cu hribi, culeasă din comunitățile rurale și testată în propria bucătărie. Preparatul păstrează atât graiul local, cât și tehnicile de gătit transmise din generație în generație.

Mircea Groza, cunoscut pentru cercetările sale dedicate gastronomiei tradiționale românești, a publicat pe Facebook rețeta unei tocane acre de pui cu hribi, pe care a împărtășit-o celor pasionați de bucătăria autentică.

Preparatul începe cu alegerea unor hribi tineri, tăiați felii subțiri, și a cărnii de pui, preferabil de la un pui tânăr. Bucățile de carne sunt condimentate cu sare și cimbru uscat, apoi sunt trecute prin mălai fin înainte de a fi rumenite alături de ceapă verde și hribi.

Unul dintre secretele tocanei este sosul, obținut prin adăugarea treptată a apei reci peste ingredientele rumenite. Mălaiul de pe carne îngroașă natural preparatul, fără a fi nevoie de alte ingrediente.

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La final, tocana poate fi pregătită în două variante. Prima este ușor acrișoară, cu oțet, iar a doua folosește suc de roșii amestecat cu usturoi zdrobit, care se adaugă spre sfârșitul fierberii. Preparatul este presărat cu mărar sau pătrunjel și este servit, așa cum recomandă și Mircea Groza, alături de o mămăligă fierbinte.

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Tocană acră die hribi cu pui, rețeta lui Mircea Groza