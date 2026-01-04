Mai mulți experți de top în longevitate au vorbit despre obiceiurile zilnice pe care le practică pentru a se menține sănătoși pe termen lung. Concluzia lor este clară: nu există o soluție-minune, ci un set de practici simple, aplicate constant, care pot face diferența pentru anii trăiți într-o stare bună de sănătate, scrie CNBC.

„Nu există un singur lucru pe care îl poți face o singură dată și care să-ți îmbunătățească longevitatea”, a explicat Dr. Darshan Shah.

Medicul subliniază că, pentru a avea un impact real asupra „healthspan-ului”, adică perioada din viață în care rămânem sănătoși, este nevoie de mai multe obiceiuri integrate în rutina zilnică și respectate pe termen lung. Dr. Shah intervievează specialiști în domeniul longevității pentru podcastul său, „Extend”, iar ceea ce învață de la ei aplică și în viața personală.

Aceeași idee a apărut constant în discuțiile cu experții în longevitate intervievați pe parcursul anului. Iată cele patru practici esențiale pe care aceștia spun că le prioritizează pentru a trăi mai mult și mai sănătos.

1. Mișcare zilnică și exerciții fizice

Mișcarea este un element-cheie pentru toți experții. „Întotdeauna încerc să fac un antrenament de 10 minute chiar de dimineață”, spune Dr. Shah. „Este foarte important să-ți pui corpul în mișcare dimineața și să faci puțin antrenament de forță”.

Stephanie Venn-Watson, cercetătoare care a contribuit la descoperirea primului acid gras esențial din ultimul secol, merge zilnic pe jos între unu și trei mile și face exerciții aerobice și de rezistență săptămânal. „Nu doar că mă ajută mental și fizic zi de zi, dar exercițiul fizic este esențial pentru a ne asigura longevitatea”, a declarat ea.

Pentru Dr. Suzanne Ferree, expert în longevitate, o prioritate este „să-mi mișc corpul cât mai mult”, a spus ea.

Aceasta include yoga, Pilates sau plimbările zilnice cu câinele. Un alt mod prin care Ferree face mișcare este dansul salsa, despre care spune că este excelent și pentru sănătatea creierului. „Îți folosești corpul în direcții diferite în același timp și îți pui creierul la lucru, memorând pași”, explică Ferree.

2. Somn de bună calitate

Somnul este considerat esențial pentru longevitate. „Cred că somnul este lucrul numărul unu pentru longevitate”, spune Poonam Desai, medic care a lucrat 20 de ani în camera de gardă și care practică medicina longevității din 2017.

„Este ceva ce facem în fiecare zi. Este gratuit. Și ai ocazia să-l optimizezi zilnic”.

Atât Desai, cât și Dr. Vonda Wright, clinician și expert în longevitate, acordă o mare importanță orelor fixe de culcare și trezire. „Sunt extrem de riguroasă cu somnul, adică sunt în pat la 21:30 și mă trezesc la 5 dimineața. Poți conta pe asta, fie că este weekend sau zi lucrătoare”, a declarat Wright în luna august.

3. Menținerea liniștii mentale

Gestionarea stresului și menținerea echilibrului interior sunt teme frecvente în rândul experților în longevitate. „Cred că majoritatea oamenilor din ziua de azi nu se bucură de viață. Iar dacă nu faci asta și nu trăiești cu compasiune și iubire față de ceilalți, ajungi la un nivel negativ de stres”, spune Dr. Simon Feldhaus, medic care studiază longevitatea de 15 ani.

Și Dr. Angela Mazza, endocrinolog și fondatoare a Metabolic Center for Wellness, afirmă că reducerea stresului ar trebui să fie o prioritate pentru longevitate. Ea reușește să țină stresul sub control petrecând timp cu soțul și animalele de companie și dedicându-se hobby-urilor, precum croșetatul.

„Vrei să trăiești o viață mai lungă, dar vrei ca această viață mai lungă să fie plină de zile sănătoase și fericite. Așa că fericirea și atenția acordată sănătății mintale sunt extrem de importante”, spune și Sergey Young.

4. Alimentație bazată pe alimente integrale

Alimentația este un alt pilon esențial. „Încerc să mănânc alimente integrale”, spune Ferree. „În locul celor ambalate sau procesate”.

Majoritatea experților în longevitate recomandă o dietă axată în principal pe alimente integrale, cu multe legume cu frunze verzi, și reducerea carbohidraților simpli care se transformă rapid în zahăr, precum și a alimentelor ultraprocesate, asociate cu bolile cronice.

„Simpla evitare a alimentelor ultraprocesate, a aditivilor și a lucrurilor care pot provoca inflamație este foarte importantă”, subliniază Desai.

„Este esențial să optimizezi aportul de legume cu frunze verzi, nuci, proteine și omega-3 în alimentație”.

Dr. Vonda Wright pune accent pe proteine pentru menținerea masei musculare și evită pe cât posibil zahărul, în timp ce Sergey Young se concentrează pe eliminarea băuturilor dulci și zaharoase. „Poți urma orice tip de program alimentar, atâta timp cât eviți alimentele ultraprocesate”, spune Dr. Shah. „Eu încerc 100% să evit alimentele ultraprocesate cu orice preț. Nici măcar nu le avem în casă”.