Crescătorii de porci și bovine ar putea beneficia de noi scheme de ajutor de stat în valoare totală de aproape 66 de milioane de euro, după ce Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a acordat raport favorabil proiectelor de lege care instituie aceste măsuri de sprijin. Fondurile sunt destinate compensării parțiale a pierderilor provocate de creșterea costurilor de producție, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu.

Proiectele de lege, adoptate deja de Senat, urmează să primească avizul Comisiei de buget, înainte de votul final în plenul Camerei Deputaților.

Potrivit inițiatorilor, schemele de ajutor se aplică pentru activitatea desfășurată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026 și vor fi valabile până la sfârșitul acestui an. Scopul este compensarea unei părți din costurile suplimentare suportate de fermieri, în special pentru combustibili și alte cheltuieli de producție, în cadrul temporar de ajutor de stat aprobat de Comisia Europeană ca răspuns la efectele crizei din Orientul Mijlociu.

Pentru sectorul suin, valoarea maximă a schemei este de 11,54 milioane de euro. Banii vor proveni din suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă al Guvernului, printr-o hotărâre ce trebuie inițiată în termen de zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii.

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În cazul crescătorilor de bovine, sprijinul este considerabil mai mare. Schema are o valoare totală de 54,4 milioane de euro, echivalentul a peste 277 milioane de lei, fondurile urmând să fie alocate prin aceeași procedură.

Implementarea măsurilor va reveni centrelor județene și locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar schema va fi notificată Comisiei Europene, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Președintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților, deputatul PSD Ionel Ciunt, a declarat că adoptarea acestor proiecte reprezintă un sprijin așteptat de fermierii români.

„Am vrut să profităm de faptul că există această sesiune extraordinară a Camerei Deputaților și să încercăm să rezolvăm o problemă pe care o așteaptă demult crescătorii de suine și bovine din România. Ceea ce propunem înseamnă sprijin financiar pentru fermierii din cele două sectoare”, a afirmat acesta.

Ionel Ciunt a amintit că, la 29 aprilie 2026, Comisia Europeană a publicat cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, care permite acordarea de granturi pentru exploatațiile zootehnice până la 31 decembrie 2026.

Potrivit deputatului, plafonul maxim al ajutorului este de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, limită stabilită în conformitate cu reglementările europene în vigoare. Deși finanțele publice ale României sunt în continuare sub presiune, Parlamentul încearcă să accelereze adoptarea acestor măsuri, astfel încât sprijinul să poată ajunge la fermieri înainte de expirarea cadrului temporar aprobat de Comisia Europeană.