Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat că delegația social-democraților români din Parlamentul European pregătește noi demersuri pentru sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine afectați de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare. Declarația vine după protestul organizat în București de mii de fermieri care au reclamat pierderile provocate de blocarea exporturilor și de măsurile sanitare.

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Negrescu a precizat că eurodeputații PSD au solicitat încă din luna iunie Comisiei Europene adoptarea unor măsuri urgente pentru sprijinirea sectorului.

„Am fost și vom rămâne alături de fermierii și crescătorii de animale din România. Împreună cu colegii mei din Delegația PSD din Parlamentul European, am fost în contact cu aceștia”, a transmis europarlamentarul.

Printre măsurile propuse se numără revizuirea proporțională a restricțiilor comerciale, acordarea unor compensații financiare pentru fermierii afectați și sprijin european pentru achiziția și gestionarea vaccinurilor.

Victor Negrescu: Situația fermierilor s-a agravat

Europarlamentarul susține că, în ultimele luni, problemele din sector s-au accentuat, iar nemulțumirea crescătorilor este justificată.

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„Din păcate, situația din teren s-a agravat, iar nemulțumirea fermierilor este de înțeles. Mii de crescători protestează după luni de pierderi și incertitudine, generate de blocarea exporturilor și de lipsa unor soluții rapide”, a declarat Victor Negrescu.

Acesta a condamnat incidentele violente produse în timpul protestului și a făcut apel la dialog între autorități și fermieri.

„Dreptul oamenilor de a-și apăra munca și viitorul trebuie respectat, iar dialogul este singura cale prin care pot fi găsite soluții durabile. Violența nu ajută pe nimeni”, a afirmat europarlamentarul.

Victor Negrescu a mai anunțat că delegația PSD din Parlamentul European va continua demersurile pe lângă instituțiile europene pentru ca România să beneficieze de un tratament echitabil în gestionarea crizei generate de pesta micilor rumegătoare.

„Vom continua să susținem acest dosar la nivel european și pregătim noi demersuri pentru ca România să obțină un tratament echitabil și pentru ca fermierii noștri să nu plătească singuri prețul unei crize care necesită un răspuns european. România are nevoie de agricultură puternică, iar cei care produc hrană pentru noi toți au nevoie de respect, sprijin și soluții concrete”, a concluzionat acesta.

Declarațiile au fost făcute după protestul organizat de crescătorii de ovine și caprine în București, unde mii de fermieri au cerut măsuri pentru compensarea pierderilor provocate de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare și pentru reluarea exporturilor. Manifestația a fost marcată și de incidente violente.