Un mic sat de munte din Sardinia ar putea deveni o nouă „zonă albastră” a longevității, după ce cercetătorii au descoperit o rată neobișnuit de mare a femeilor care ajung la vârsta de 100 de ani. În Bolotana, localitate din zona Margine, în centrul Sardiniei, longevitatea este remarcată în special în rândul femeilor.

Sardinia a devenit cunoscută ca un teritoriu al longevității în 1999, când un grup de sate izolate, situate pe versanții provinciilor centrale și estice ale insulei, a fost inclus printre cele cinci „zone albastre” ale lumii, regiuni geografice cu o concentrație ridicată de centenari.

Bolotana se află la aproximativ 110 kilometri de zona albastră inițială a Sardiniei și este considerată acum un potențial nou punct de interes pentru cercetarea longevității, potrivit News.

13,8% dintre femeile care ajung la 70 de ani trăiesc până la 100

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sassari, din Sardinia, și de la Universitatea din Alabama din Birmingham, SUA, și publicat în revista științifică Frontiers in Aging, a analizat registrele persoanelor născute în Bolotana între 1900 și 1925.

Cercetătorii au constatat că 13,8% dintre femeile din sat care ajung la vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani. Potrivit studiului, această proporție plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, după Hong Kong.

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Prin comparație, în Italia, unde numărul centenarilor s-a dublat cu mult începând din 2009, 3,5% dintre femeile care ajung la vârsta de 70 de ani vor atinge 100 de ani.

Cercetătorii au identificat 38 de persoane născute în Bolotana care au trăit peste 100 de ani, rata lor de longevitate fiind cu 57% mai mare decât media națională italiană.

12 centenari la o populație de 2.266 de locuitori

Studiul a început în 2024. La sfârșitul anului trecut, Bolotana avea 12 centenari la o populație de 2.266 de locuitori, aproximativ de 12 ori mai mult decât media din Sardinia.

Între timp, șase dintre aceștia au decedat. Cei șase centenari care au mai rămas sunt toate femei, cea mai în vârstă având 102 ani.

Cercetătorii estimează că și alți locuitori ai satului vor ajunge la această vârstă până la sfârșitul anului 2026 și pe parcursul anului 2027.

Ce diferențiază Bolotana de zona albastră inițială din Sardinia

Rezultatele studiului au arătat că, în comparație cu celelalte patru „zone albastre” din lume – Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California, SUA –, zona din Sardinia este în expansiune.

Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre creatorii conceptului de „zonă albastră”, a declarat pentru The Guardian că descoperirea este importantă deoarece este primul loc identificat în mai bine de 25 de ani în care oamenii trăiesc mult în afara zonei albastre convenționale din Sardinia.

„Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale (din Sardinia).”

Potrivit cercetătorului, Bolotana prezintă aceleași caracteristici ca zona albastră inițială din Sardinia, însă există o diferență importantă: în acest sat, longevitatea este dominată de femei.

„Însă, deși Bolotana prezintă aceleași caracteristici, este chiar mai excepțională. În timp ce zona inițială se remarca printr-un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor.”

Cele cinci „zone albastre” ale longevității

Pe lângă Sardinia, celelalte patru „zone albastre” menționate în studiu sunt Okinawa, în Japonia, peninsula Nicoya, în Costa Rica, Ikaria, în Grecia, și Loma Linda, în California, SUA.

Aceste regiuni sunt cunoscute pentru concentrația ridicată de persoane care ajung la vârste foarte înaintate.

Bolotana ar putea deveni o nouă zonă de interes pentru cercetarea longevității, pe măsură ce cercetătorii urmăresc evoluția populației și numărul centenarilor din localitate.