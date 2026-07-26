Sandvișurile americane reflectă istoria și specificul regiunilor în care au apărut. Unele sunt umplute cu carne de vită și brânză topită, altele pun în valoare fructele de mare pescuite pe coasta Atlanticului.

CNN a inclus mai multe specialități regionale într-o selecție dedicată celor mai cunoscute sandvișuri din Statele Unite. Lista nu este un clasament propriu-zis, dar trei preparate sunt reprezentative pentru bucătăria americană: Philly cheesesteak, lobster roll și po’boy cu creveți.

Philly cheesesteak, sandvișul emblematic din Philadelphia

Philly cheesesteak este pregătit din carne de vită tăiată în felii foarte subțiri, ceapă rumenită și brânză topită. Ingredientele sunt așezate într-o chiflă lungă, moale la interior, dar suficient de rezistentă pentru a păstra umplutura.

Preparatul a apărut în Philadelphia și a devenit unul dintre simbolurile culinare ale orașului. Restaurantele folosesc frecvent provolone, brânză americană sau sosul Cheez Whiz. Variantele cu ardei și ciuperci sunt răspândite, dar nu fac parte neapărat din rețeta clasică.

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Ingrediente pentru patru sandvișuri:

700 g antricot de vită;

patru chifle lungi;

două cepe;

opt felii de provolone;

două linguri de ulei;

sare și piper.

Pune carnea aproximativ 30 de minute în congelator, pentru a putea fi tăiată foarte subțire. Taie ceapa în fâșii și gătește-o în ulei până se înmoaie și începe să se rumenească.

Scoate ceapa din tigaie și adaugă carnea. Gătește-o rapid, la foc mare, amestecând și despărțind feliile. Pune ceapa înapoi, condimentează și împarte compoziția în patru porții. Așază brânza deasupra și las-o să se topească. Umple chiflele și servește sandvișurile imediat.

Lobster roll, gustul verii din New England

Lobster roll este una dintre specialitățile regiunii New England, în special ale statelor Maine și Connecticut. Sandvișul conține bucăți generoase de carne de homar, servite într-o chiflă moale, unsă cu unt și rumenită.

Există două variante importante. În stilul Maine, carnea este răcită și amestecată cu puțină maioneză și suc de lămâie. Versiunea din Connecticut este servită caldă, cu unt topit și fără maioneză.

Rețeta trebuie să rămână simplă, pentru ca gustul homarului să nu fie acoperit de sosuri sau condimente. În lipsa chiflelor americane tăiate pe mijloc, pot fi folosite chifle alungite și moi.

Ingrediente pentru patru sandvișuri în stil Maine:

450 g carne de homar fiartă;

patru chifle alungite;

două-trei linguri de maioneză;

o lingură de suc de lămâie;

două linguri de unt;

o lingură de arpagic verde tocat;

sare și piper.

Taie carnea de homar în bucăți mari și amestec-o ușor cu maioneza și sucul de lămâie. Adaugă sare și piper, fără să folosești prea mult sos.

Unge chiflele cu unt și rumenește-le într-o tigaie timp de unul-două minute pe fiecare parte. Umple-le cu salata rece de homar și presară arpagicul deasupra. Sandvișul trebuie asamblat chiar înainte de servire, pentru ca pâinea să nu se înmoaie.

Po’boy cu creveți, specialitatea din New Orleans

Po’boy este un sandviș originar din Louisiana și este asociat în special cu orașul New Orleans. Poate fi umplut cu carne de vită friptă, stridii sau alte ingrediente, dar versiunea cu creveți prăjiți este una dintre cele mai populare.

Creveții sunt marinați, trecuți printr-un amestec de făină și mălai, apoi prăjiți până capătă o crustă aurie. Sunt serviți într-o baghetă cu miez moale, alături de salată, roșii, castraveți murați și sos remoulade.

Ingrediente pentru patru sandvișuri:

600 g creveți curățați;

patru baghete individuale;

250 ml lapte bătut;

100 g făină;

100 g mălai fin;

două lingurițe de condimente Cajun;

salată verde;

două roșii;

castraveți murați;

ulei pentru prăjit;

sare.

Pentru sos:

120 g maioneză;

o lingură de muștar;

o lingură de castraveți murați tocați;

o linguriță de sos picant;

puțin suc de lămâie.

Amestecă ingredientele pentru sos și păstrează-l la frigider. Pune creveții în laptele bătut împreună cu o linguriță de condimente Cajun și lasă-i la marinat aproximativ 30 de minute.

Combină făina, mălaiul, restul condimentelor și puțină sare. Scoate creveții din marinadă, trece-i prin amestecul uscat și prăjește-i până devin aurii. Lasă-i câteva momente pe hârtie absorbantă.

Taie baghetele și unge-le cu sos remoulade. Adaugă salată, felii de roșii, castraveți murați și creveții fierbinți. Servește sandvișurile imediat.