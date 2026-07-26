Câte cafele poți bea pe zi fără să-ți afectezi inima? Asociația Americană a Inimii a stabilit limita considerată sigură

Consumul moderat de cafea nu doar că este sigur pentru majoritatea adulților, ci ar putea fi asociat și cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, potrivit unei noi declarații științifice publicate de American Heart Association (AHA).

Pentru milioane de oameni, ziua începe cu o ceașcă de cafea. Iar întrebarea dacă acest obicei este benefic sau dăunător pentru sănătate revine constant în atenția cercetătorilor.

O nouă declarație științifică publicată de American Heart Association (AHA) a analizat cele mai recente dovezi privind consumul de cafeină și efectele acesteia asupra sănătății cardiovasculare.

Concluzia este, în general, una încurajatoare: pentru majoritatea adulților, un consum de până la 400 de miligrame de cafeină pe zi, echivalentul a aproximativ 3-5 cești de cafea, este considerat sigur și nu este asociat cu un risc cardiovascular mai mare.

Contează și cum bei cafeaua

Autorii atrag însă atenția că beneficiile pot dispărea dacă băutura este încărcată cu zahăr, frișcă, siropuri aromate sau alte ingrediente bogate în calorii.

De asemenea, sursa cafeinei este importantă.

Cafeaua și ceaiul conțin antioxidanți și alți compuși bioactivi care pot contribui la efectele benefice observate în studii.

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În schimb, băuturile energizante pot furniza cantități foarte mari de cafeină și conțin adesea zahăr și alte ingrediente considerate mai puțin sănătoase.

Ce au descoperit cercetătorii

Declarația științifică a analizat relația dintre consumul de cafeină și mai mulți factori de risc cardiovascular, inclusiv tensiunea arterială, diabetul, boala coronariană, accidentul vascular cerebral, insuficiența cardiacă și tulburările de ritm cardiac.

Rezultatele arată că imaginea este complexă, însă în ansamblu favorabilă consumului moderat de cafea.

La persoanele care aveau deja hipertensiune arterială, cafeina a fost asociată cu o creștere temporară a tensiunii.

În schimb, alte studii au observat că persoanele care consumau mai mult de trei cești de cafea pe zi prezentau un risc mai mic de a dezvolta hipertensiune decât cele care nu consumau deloc, în timp ce rezultatele pentru consumul de una până la trei cești au fost neuniforme.

Autorii spun că diferențele pot fi explicate și prin compușii prezenți în cafea, precum acidul clorogenic, care ar putea avea efecte diferite față de ingredientele din băuturile energizante.

Risc mai mic de diabet și boli cardiovasculare

Mai multe dintre studiile analizate au asociat consumul regulat de cafea cu un risc mai redus de diabet de tip 2.

Un studiu a arătat că femeile care beau cel puțin trei cești de cafea pe zi aveau un risc cu 27% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 comparativ cu cele care nu consumau deloc cafea.

O altă cercetare a observat un risc cu 30% mai mic în rândul persoanelor care consumau aproximativ cinci cești zilnic.

Beneficii similare au fost observate și în cazul bolii coronariene.

O meta-analiză care a inclus 30 de studii a asociat consumul a până la 3,5 cești de cafea pe zi cu un risc cu aproximativ 10% mai mic de boală coronariană.

Datele din UK Biobank au indicat că persoanele care beau până la cinci cești de cafea pe zi prezentau un risc mai mic decât cele care nu consumau deloc, iar cele mai favorabile rezultate au fost observate la un consum de două-trei cești pe zi.

Și în cazul accidentului vascular cerebral au fost observate rezultate similare. O meta-analiză a constatat că persoanele care beau trei-patru cești de cafea pe zi aveau un risc cu 21% mai mic de accident vascular cerebral.

Sunt necesare noi cercetări

Autorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a separa efectele cafeinei de cele ale altor compuși prezenți în cafea și pentru a înțelege mai bine modul în care aceste efecte diferă la persoanele cu hipertensiune sau alte afecțiuni.

Declarația științifică a fost publicată în revista Circulation.