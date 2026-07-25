Ce mănâncă oncologii când au poftă de dulce. Toți recomandă același aliment

Mulți oameni cred că orice desert consumat în plus crește automat riscul de cancer. Specialiștii în oncologie spun însă că lucrurile sunt mai nuanțate. Zahărul nu provoacă direct apariția cancerului, însă o alimentație bogată în zaharuri adăugate poate favoriza obezitatea și inflamația cronică, doi factori asociați cu un risc mai mare pentru mai multe tipuri de cancer.

Trei oncologi intervievați de publicația Parade au explicat că organismul folosește glucoza pentru a alimenta toate celulele, inclusiv pe cele canceroase, însă acest lucru nu înseamnă că zahărul „hrănește” în mod direct tumorile sau le determină să apară.

Potrivit medicilor, legătura dintre zahăr și cancer este una indirectă. Consumul frecvent de alimente și băuturi bogate în zahăr contribuie la creșterea aportului caloric și la acumularea kilogramelor în plus. Obezitatea este recunoscută drept factor de risc pentru cel puțin 13 tipuri de cancer.

În plus, unele cercetări sugerează că o dietă bogată în zaharuri adăugate poate influența nivelul insulinei și al altor hormoni implicați în procese metabolice care, pe termen lung, pot favoriza dezvoltarea anumitor forme de cancer.

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Băuturile îndulcite sunt principalul motiv de îngrijorare

Cei trei oncologi sunt de acord că cea mai mare problemă nu o reprezintă deserturile consumate ocazional, ci băuturile îndulcite cu zahăr.

Sucurile carbogazoase, băuturile energizante, ceaiurile îndulcite, cafelele cu siropuri sau chiar unele sucuri de fructe din comerț sunt printre cele mai importante surse de zahăr adăugat din alimentația modernă.

Aceste băuturi furnizează cantități mari de zahăr, fără fibre și fără să ofere senzația de sațietate, ceea ce favorizează consumul excesiv de calorii.

Ce mănâncă oncologii când au poftă de dulce

Întrebați ce aleg atunci când simt nevoia unui desert, toți cei trei medici au oferit același răspuns: fructele.

Spre deosebire de produsele bogate în zahăr adăugat, fructele conțin zaharuri naturale, dar și fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Fibrele încetinesc absorbția zahărului în sânge și contribuie la sănătatea microbiomului intestinal.

Mai multe cercetări susțin beneficiile consumului regulat de fructe. O meta-analiză publicată în 2023, care a inclus peste un milion de participanți, a asociat consumul frecvent de fructe precum citricele, merele, pepenele verde și kiwi cu un risc cu aproximativ 9% mai mic de cancer colorectal.

O altă meta-analiză, publicată în 2025, a identificat o asociere între consumul regulat de citrice și un risc mai redus de cancer pulmonar.

Fructele de pădure se numără printre preferatele a doi dintre medicii intervievați datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Un alt oncolog spune că preferă, vara, o piersică bine coaptă alături de o mână de fistic, combinație care oferă dulceață naturală, dar și proteine și grăsimi sănătoase, care cresc senzația de sațietate.

Ciocolata neagră, o alternativă consumată cu moderație

Pe lângă fructe, doi dintre specialiști spun că aleg uneori ciocolată neagră cu minimum 70% cacao atunci când vor ceva dulce.

Aceasta conține flavanoli, compuși antioxidanți care au fost asociați în unele studii cu beneficii pentru sănătate. Totuși, cercetările privind rolul ciocolatei negre în prevenirea cancerului sunt încă limitate și sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea efectelor.

Mesajul comun al oncologilor este că un desert ocazional nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Ceea ce contează este alimentația pe termen lung. În locul eliminării complete a dulciurilor, ei recomandă ca sursa principală de dulce să fie reprezentată de alimente integrale, precum fructele, iar produsele bogate în zahăr adăugat să fie consumate cât mai rar.