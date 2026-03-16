Cu toții ne dorim să ne menținem vederea sănătoasă, iar în afara unor obiceiuri de stil de viață, și alimentația are un rol important. Iar aliment benefic pentru susținerea sănătății vederii nu înseamnă neapărat ceva fad, lipsit de gust, ci poate fi și un deliciu culinar, precum ciocolata neagră și fructele de pădure.

Cum ajută ciocolata neagră la sănătatea vederii

„Ciocolata neagră nu este doar un desert, ci ea chiar poate aduce o serie de beneficii organismului nostru. Conține flavonoide (antioxidanți) care pot îmbunătăți circulația sângelui, inclusiv la nivel ocular. Unele studii sugerează un efect temporar asupra contrastului vizual, dar dovezile sunt modeste. Ideal este să alegi ciocolată cu minim 70% cacao și să o consumi cu moderație, pentru că are calorii și cofeină”, e explicat, pentru G4Food, dr. Tatiana Stîngu, medic primar oftalmolog la Clinicile Bine și Optissima.

Ciocolata neagră protejează celulele retiniene

„Ciocolata neagră, cu peste 75% cacao, datorită conținutului mare de polifenoli, îmbunătățește sănătatea ocular. Polifenolii din cacao – catechine, glicozide flavonoide, antocianine, procianidine – au acțiune antiiflamatoare, asigură protecția vasculară și au efect neuroprotector – protejând celulele retiniene, prin îmbunătățirea funcției și stabilității proteinelor vizuale, cum e rodopsina, sporesc claritatea vizuală, prin îmbunatățirea fluxului sanguin ocular”, afirmă dr. Stîngu.

Fructele de pădure protejează retina și susțin vederea

„Toate fructele de pădure – afine, mure, zmeură, coacăze – sunt bogate în antociani – pigmenți vegetali antioxidanți – și vitamina C, substanțe ce ajută la protejarea retinei de stresul oxidativ. De asemenea, fructele de pădure pot susține vederea nocturnă și pot reduce oboseala oculară. Ca o curiozitate, dintre toate fructele de pădure, afinele sunt cele mai studiate pentru sănătatea ochilor. Evident, trebuie reținut că fructele de pădure, indiferent în ce cantități le-ați conuma, nu corectează dioptrii și nu înlocuiesc ochelarii sau tratamentele medicale. Însă beneficiile apar ca parte dintr-o dietă echilibrată, nu din consum ocazional”, spune dr. Tatiana Stîngu.

Știai că afinele îmbunătățesc vederea pe timp de noapte?

„Fructele de pădure – afine, mure, coacăze, zmeură – au un conținut mare de polifenoli – și anume resveratrol. Ca o curiozitate, în timpul celui de-al doilea război mondial, li se dădea soldaților gem de afine, pentru a le îmbunătăți acuitatea vizuală pe timp de noapte. Resveratrolul are proprietăți antioxidante și antiiflamatoare, neutralizează radicalii liberi, reducând daunele provocate de stresul oxidativ de la nivelul retinei.

Stresul oxidativ – factor major în degenerescența maculară – distruge celulele retiniene și, astfel, duce la scăderea acuității vizuale. Sunt studii care demonstrează că resveratrolul îmbunătățește fluxul sanguin către ochi, asigurând un aport adecvat de nutrienți și oxigen și contribuie la inhibarea creșterii vaselor de sânge anormale (neovaselor) – un factor major în dezvoltarea formei umede de degenerescență maculară. Această boală afectează macula, zona retinei responsabilă de vederea clară, detaliată, centrală. Degenerescența maculară este principala cauză de pierdere a vederii centrale la persoanele în vârstă, dar nu duce la orbire totală, vederea periferică fiind păstrată”, a mai explicat dr. Tatiana Stîngu.