Persoanele care încearcă să își reducă nivelul colesterolului sunt sfătuite, de regulă, să limiteze consumul de alimente bogate în grăsimi saturate.

Totuși, medicii cardiologi atrag atenția că și zahărul adăugat poate influența semnificativ sănătatea cardiovasculară. În acest context, o schimbare simplă, precum înlocuirea unei prăjituri sau a unei bomboane cu o porție de afine, poate avea efecte benefice asupra profilului lipidic și asupra sănătății inimii, scrie publicația Parade.

Cum afectează zahărul colesterolul

Consumul frecvent de produse bogate în zahăr adăugat, precum produsele de patiserie, dulciurile sau gustările ultraprocesate, nu influențează doar glicemia. Potrivit specialiștilor citați de publicația Parade, aceste alimente contribuie la creșterea colesterolului LDL („rău”) și a trigliceridelor, în timp ce nivelul colesterolului HDL („bun”) tinde să scadă.

Excesul de zahăr este transformat de ficat în trigliceride, care ajung apoi în sânge. Nivelurile ridicate de trigliceride sunt asociate cu un risc mai mare de ateroscleroză, infarct și accident vascular cerebral. În plus, alimentele bogate în zahăr favorizează inflamația, un factor care afectează negativ sănătatea cardiovasculară.

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De ce afinele sunt o alegere mai bună

Deși și fructele conțin zaharuri, acestea sunt însoțite de fibre, vitamine și compuși bioactivi care schimbă complet modul în care organismul le procesează. Specialiștii spun că înlocuirea unei gustări bogate în zahăr cu afine poate contribui la îmbunătățirea valorilor colesterolului și la reducerea riscului cardiovascular.

Mai multe studii au asociat consumul de afine cu reducerea colesterolului LDL și cu creșterea colesterolului HDL. Unul dintre motive este conținutul ridicat de fibre solubile, care încetinesc absorbția zahărului și reduc tendința organismului de a transforma excesul de glucoză în trigliceride.

Afinele conțin, de asemenea, mai puțin zahăr decât multe alte fructe, ceea ce poate contribui la limitarea fluctuațiilor bruște ale glicemiei și ale nivelului de insulină.

Antioxidanții care protejează vasele de sânge

Un alt avantaj al afinelor este conținutul ridicat de antocianine, pigmenții care le conferă culoarea albastru-violet. Acești compuși au proprietăți antioxidante puternice și contribuie la reducerea oxidării colesterolului, proces implicat în formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor.

Potrivit specialiștilor, antocianinele pot susține și funcția colesterolului HDL, ajutând organismul să elimine mai eficient excesul de colesterol din țesuturi.

Cât de multe afine sunt recomandate

Pentru a beneficia de efectele pozitive asupra sănătății cardiovasculare, nutriționiștii recomandă consumul a aproximativ o cană de afine pe zi. Acestea pot fi consumate ca atare, adăugate în smoothie-uri, iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun.

Deși sunt mici, afinele se numără printre fructele cu cea mai mare densitate de antioxidanți și pot reprezenta o alegere simplă pentru persoanele care vor să își îmbunătățească alimentația și să își protejeze sănătatea inimii.