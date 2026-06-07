Consumul de carne la nivel mondial a crescut spectaculos în ultimele șase decenii, iar carnea de pui este produsul care a înregistrat cea mai rapidă expansiune. Datele analizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că oferta globală de carne aproape s-a dublat din 1961 până în 2022, pe fondul creșterii populației și al schimbării obiceiurilor alimentare.

Potrivit raportului citat de The Guardian, cantitatea medie de carne disponibilă pentru consum a urcat de la 25 de kilograme pe persoană în 1961 la 47 de kilograme în 2022. Evoluția nu a fost însă uniformă pentru toate tipurile de carne.

Carnea de pui a cunoscut cea mai mare creștere

Cel mai spectaculos avans a fost înregistrat de carnea de pasăre. În urmă cu șase decenii, oferta medie era de mai puțin de 3 kilograme pe cap de locuitor. În 2022, aceasta a ajuns la 17 kilograme. Practic, pe piața mondială există astăzi de aproape șase ori mai multă carne de pui pentru fiecare locuitor al planetei decât în anii ’60.

În același interval, oferta de carne de porc s-a dublat. Aceasta a ajuns la aproximativ 15 kilograme pe persoană. În schimb, consumul de carne de vită a rămas relativ stabil. Acesta se situează în jurul valorii de 9 kilograme pe cap de locuitor.

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Datele FAO arată că preferințele consumatorilor s-au schimbat semnificativ. Carnea de pasăre a devenit una dintre cele mai accesibile și populare surse de proteine animale la nivel global.

Zootehnia, sub presiunea obiectivelor climatice

Creșterea consumului de carne ridică însă și probleme legate de impactul asupra mediului. Potrivit ONU, agricultura este al doilea cel mai poluant sector economic la nivel mondial. Specialiștii estimează că emisiile generate de acest domeniu vor crește cu 7,6% în următorul deceniu. Aproximativ 80% din această majorare va proveni din sectorul zootehnic, respectiv din activitățile legate de creșterea animalelor.

În paralel, o parte importantă din producția mondială se pierde înainte de a fi consumată. Raportul arată că 14% din carnea și laptele produse la nivel global sunt pierdute pe lanțul de aprovizionare sau sunt risipite după ce ajung în magazine și restaurante.

Accesul la carne rămâne inegal

Deși consumul global este în creștere, accesul la produsele de origine animală diferă considerabil de la o regiune la alta. „Distribuția regională și accesul sunt încă foarte inegale. În timp ce țările bogate au în continuare un consum ridicat și stabil, în țările sărace mulți oameni nu își permit să cumpere produse de origine animală”, a explicat Daniela Battaglia, expert ONU în zootehnie.

Situația reflectă diferențele economice dintre statele dezvoltate și cele cu venituri reduse. În multe regiuni sărace, produsele de origine animală rămân dificil de accesat pentru o parte importantă a populației.

Critici privind lipsa unei recomandări clare

Raportul FAO citează studii care arată că statele dezvoltate contribuie la un consum excesiv de produse de origine animală. Cu toate acestea, documentul nu recomandă în mod explicit reducerea consumului de carne. Acest aspect a fost criticat de mai mulți cercetători specializați în probleme de mediu și schimbări climatice.

Potrivit experților de la Institutul pentru Mediu din Stockholm, raportul descrie foarte clar impactul actualului model de consum, dar evită să afirme direct că țările bogate ar trebui să reducă aportul de produse animale.

Cercetătorii consideră că această abordare este influențată de obiectivul principal al raportului, care urmărește să evidențieze rolul produselor de origine animală în asigurarea securității alimentare și a unei nutriții adecvate.

Mai multe alimente vegetale, mai puține emisii

Experții ONU specializați în schimbări climatice susțin că reducerea consumului de carne și orientarea către o alimentație cu mai multe produse vegetale reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri individuale pentru limitarea încălzirii globale.

Pe fondul dezbaterilor privind sustenabilitatea sistemului alimentar mondial, FAO a anunțat că va publica până la sfârșitul anului un nou raport dedicat impactului zootehniei asupra mediului. Documentul va analiza efectele creșterii animalelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, consumului de apă și utilizării altor resurse naturale.

Datele actuale arată că omenirea consumă mai multă carne ca niciodată. În același timp, presiunea asupra mediului și dezbaterile privind viitorul alimentației devin tot mai intense.