Rodiile, cu sâmburii lor roșii și lucioși, sunt un ingredient festiv și sănătos, dar mulți evită să le consume din cauza senzației că ar fi greu de curățat. În realitate, extragerea sâmburilor nu este complicată dacă urmezi câțiva pași simpli, notează publicația Eating Well.

Aceste fructe sunt bogate în fibre, antioxidanți și pot ajuta la controlul trigliceridelor și al colesterolului „rău” (LDL). Ele se potrivesc perfect cu legumele de toamnă și iarnă, precum varza de Bruxelles, cartofii dulci sau rucola, adăugând savoare preparatelor.

Cum alegi o rodie coaptă

Alegerea unei rodii bune poate fi dificilă, deoarece sâmburii sunt ascunși sub coaja groasă și tare, între secțiunile de pulpă. Câteva indicii utile:

Culoare: alege fructe de un roșu intens. Unele soiuri pot avea nuanțe de galben, roz sau violet, dar roșul și rozul sunt cele mai comune.

Greutate: o rodie coaptă se simte mai grea, deoarece sucul s-a concentrat în interior.

Aspect: fructele fără zgârieturi, crăpături sau pete sunt de calitate superioară. Coaja ar trebui să fie puțin elastică, nu complet tare.

Cum tai și cureți o rodie

Pentru a evita petele, folosește o planșetă de plastic și un bol mare cu apă rece (aproximativ 1,5-2 căni), în care vei scufunda rodia pe măsură ce scoți sâmburii. Vei mai avea nevoie de un cuțit bine ascuțit și o strecurătoare.

Îndepărtează vârful fructului. Taie doar câțiva centimetri de la capătul ascuțit pentru a expune sâmburii.

Împarte în șase secțiuni. Urmează ușor ridurile naturale ale rodiei și nu tăia prea adânc pentru a nu deteriora sâmburii.

Desparte rodia. Ținând fructul deasupra bolului cu apă, separă-l în șase secțiuni. Apa va prinde sâmburii căzuți și va ușura curățarea.

Scoaterea sâmburilor. Pune o secțiune în apă și folosește degetele pentru a desprinde sâmburii. Poți lovi ușor fructul pentru a cădea sâmburii. Pulpa va pluti, iar sâmburii vor rămâne pe fundul bolului.

Repetă cu restul secțiunilor.

Strecoară și clătește. Scoate jumătate din apă împreună cu pulpa plutitoare, apoi toarnă sâmburii într-o strecurătoare și clătește-i pentru a elimina resturile. Sâmburii se păstrează 4-5 zile în frigider, într-un recipient etanș.

Cum folosești sâmburii de rodie

Sâmburii au gust acrișor-dulce și pot fi adăugați atât în preparate sărate, cât și dulci. Sunt excelenți în salate cu brânză de capră și rucola, peste varza de Bruxelles coaptă sau sub formă de suc sau melasă pentru glazuri de rață, pui sau vită.

De asemenea, pot înfrumuseța deserturi, iaurturi sau terciuri la micul dejun.