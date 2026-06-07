Campania de depunere a cererilor de plată pentru subvențiile acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-a încheiat, iar datele centralizate indică o creștere a suprafeței agricole declarate pentru sprijin financiar în acest an.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, care a precizat că finalizarea în bune condiții a campaniei a reprezentat una dintre principalele priorități ale mandatului său.

Aproape 9,8 milioane de hectare declarate

Potrivit datelor prezentate de ministru, fermierii au depus în cadrul Campaniei 2026 un număr de 671.334 de cereri de plată.

Suprafața totală declarată pentru acordarea subvențiilor a ajuns la 9.766.322 de hectare. „Una dintre principalele priorităţi ale mandatului meu de ministru interimar a fost finalizarea în bune condiţii a acestui proces esenţial pentru fermieri. Au fost depuse 671.334 de cereri de plată pentru o suprafaţă totală de 9.766.322 de hectare”, a transmis Tanczos Barna într-o postare publicată pe Facebook.

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Ministrul a subliniat că evoluția din acest an indică o tendință de consolidare a exploatațiilor agricole. Comparativ cu anul trecut, numărul cererilor depuse a scăzut, însă suprafața totală declarată a crescut.

Reducerea numărului de solicitări a fost observată în special în cazul fermelor care exploatează suprafețe mai mici de 5 hectare.

Potrivit lui Tanczos Barna, acest fenomen reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole. „Comparativ cu anul trecut, suprafaţa declarată a crescut, în timp ce numărul cererilor a scăzut, în special în cazul terenurilor mai mici de 5 hectare. Această evoluţie reflectă procesul de comasare a terenurilor agricole şi consolidarea exploataţiilor, esenţial pentru creşterea competitivităţii agriculturii româneşti”, a explicat ministrul.

Comasarea terenurilor este considerată de specialiști una dintre condițiile importante pentru creșterea productivității și eficienței în agricultură. Exploatațiile mai mari permit, de regulă, utilizarea mai eficientă a utilajelor, reducerea costurilor și acces mai facil la investiții.

Mulțumiri pentru angajații APIA

În mesajul său, ministrul interimar al Agriculturii a adresat mulțumiri personalului APIA implicat în derularea campaniei. Acesta a evidențiat contribuția angajaților din aparatul central, dar și a celor din centrele județene și locale ale agenției.

Potrivit oficialului, efortul acestora a contribuit la finalizarea cu succes a procesului de depunere a cererilor de plată.

Termenul-limită a expirat pe 5 iunie

APIA le reamintise anterior fermierilor că termenul-limită pentru depunerea cererilor aferente Campaniei 2026 a fost data de 5 iunie 2026. Instituția a precizat că după această dată cererile nu mai pot fi depuse.

În perioada premergătoare închiderii campaniei, fermierii au fost îndemnați să depună documentele necesare pentru a nu pierde accesul la schemele de sprijin și măsurile de finanțare gestionate de agenție.

Subvențiile acordate prin APIA reprezintă una dintre principalele surse de sprijin financiar pentru agricultorii români. Fondurile contribuie la susținerea activităților agricole și la menținerea competitivității fermelor într-un context marcat de creșterea costurilor de producție și de provocările climatice din ultimii ani.

Datele campaniei din 2026 sugerează că procesul de consolidare a exploatațiilor agricole continuă, în timp ce interesul fermierilor pentru accesarea subvențiilor europene și naționale rămâne ridicat.