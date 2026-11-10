Înlocuitorii de sare care conțin mai puțin sodiu și, adesea, clorură de potasiu pot contribui la scăderea tensiunii arteriale. În Statele Unite, producătorii vor putea folosi astfel de ingrediente într-o gamă mai largă de alimente standardizate, precum pâine, brânzeturi sau unele conserve, relatează Verywell Health. Măsura adoptată de Food and Drug Administration (FDA) va intra în vigoare la 14 decembrie 2026 și vizează 139 de categorii de produse. Producătorii nu vor fi însă obligați să își modifice rețetele.

Sarea obișnuită este formată în principal din clorură de sodiu. Consumat în exces, sodiul favorizează creșterea tensiunii arteriale. Înlocuitorii cu conținut redus de sodiu păstrează o parte din clorura de sodiu, dar o înlocuiesc adesea cu clorură de potasiu. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă adulților un aport de sub 2.000 mg de sodiu pe zi, echivalent cu mai puțin de 5 grame de sare. OMS recomandă, de asemenea, ca persoanele care folosesc sare de masă să ia în considerare variantele cu mai puțin sodiu și cu potasiu.

Potasiul poate ajuta organismul să elimine o cantitate mai mare de sodiu prin urină și contribuie la relaxarea pereților vaselor de sânge. American Heart Association arată că aceste mecanisme pot ajuta la prevenirea sau controlul hipertensiunii.

Tensiunea sistolică poate scădea cu aproape 5 mmHg

Beneficiile nu sunt doar teoretice. Ghidul OMS privind înlocuitorii de sare cu mai puțin sodiu a analizat rezultatele mai multor studii randomizate. În majoritatea acestora, o parte din clorura de sodiu fusese înlocuită cu clorură de potasiu. Comparativ cu sarea obișnuită, folosirea acestor produse a fost asociată cu o scădere medie de aproximativ 4,8 mmHg a tensiunii sistolice și de aproximativ 2,4 mmHg a celei diastolice. Studiile urmărite au avut durate cuprinse între 56 de zile și cinci ani.

Verywell Health citează, la rândul său, cercetări în care scăderile tensiunii arteriale au ajuns la aproximativ 5-8 mmHg în anumite situații. Pâinea, brânzeturile și conservele ar putea conține astfel de ingrediente. Noua regulă din SUA permite utilizarea înlocuitorilor de sare în 139 de alimente care au rețete definite prin standarde federale. Printre acestea se numără anumite tipuri de pâine, brânzeturi, legume congelate și produse conservate.

Schimbarea nu înseamnă însă că toate aceste alimente vor deveni automat sărace în sodiu. Producătorii pot decide dacă își reformulează produsele, iar modificările ar putea apărea treptat, în luni sau chiar ani. Consumatorii vor putea identifica unele variante pe lista ingredientelor, unde pot apărea denumiri precum „clorură de potasiu” sau „sare de potasiu”. Eticheta nutrițională rămâne însă importantă, deoarece simpla prezență a unui înlocuitor nu garantează că produsul are puțin sodiu.

Înlocuitorii nu sunt potriviți pentru toată lumea

Înlocuitorii de sare pe bază de potasiu nu reprezintă însă o soluție universală. Persoanele cu boli renale pot avea dificultăți în eliminarea potasiului din organism. În aceste cazuri, nivelul mineralului poate crește excesiv în sânge și poate provoca hiperpotasemie. Dar riscul poate exista și la persoanele care iau anumite medicamente ce influențează nivelul potasiului. American Heart Association recomandă discutarea cu medicul înainte de folosirea înlocuitorilor de sare în aceste situații.

OMS atrage, de asemenea, atenția că persoanele cu funcție renală afectată necesită precauție, tocmai din cauza riscului acumulării potasiului. Pentru populația generală, reducerea sodiului rămâne una dintre măsurile alimentare importante pentru controlul tensiunii.

Pe lângă folosirea unei cantități mai mici de sare, OMS recomandă mai multe alimente proaspete, mai puține produse ultraprocesate și utilizarea ierburilor și condimentelor pentru aromatizare.