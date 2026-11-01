Când pui sarea? Aceasta este una dintre cele mai răspândite controverse. Sarea favorizează eliminarea apei din ciuperci, motiv pentru care unele rețete recomandă să fie adăugată spre final. Totuși, acest lucru nu înseamnă că sărarea de la început distruge preparatul.

America’s Test Kitchen gătește ciupercile cu un praf de sare încă de la început, apoi continuă până când lichidul se evaporă și apare rumenirea. Dar mai important decât momentul exact al sărării este ca procesul de gătire să nu fie oprit prea devreme.

Pentru o rumenire bună, ciupercile pot fi puse la călit inițial într-o cantitate mică de ulei. Untul, usturoiul și verdețurile pot fi adăugate după ce apa s-a evaporat și ciupercile au început să capete culoare, scrie seriouseats.com. Astfel, untul și usturoiul sunt mai puțin expuse riscului de a se arde în timpul perioadei mai lungi de evaporare.

Ciupercile bine rumenite pot fi servite ca garnitură, adăugate peste ouă, paste, risotto, friptură sau pâine prăjită.

Secretul nu este, așadar, să împiedicăm ciupercile să lase apă. Ele vor face acest lucru oricum. Trebuie doar să le acordăm suficient timp pentru ca lichidul să dispară și rumenirea să poată începe.