Fabián Ruiz a primit 84,5 kilograme de roșii după triumful Spaniei la Cupa Mondială / Tradiția a început acum 16 ani, când Jesús Navas a fost răsplătit pentru aceeași performanță

23 iul. 2026, Articole / Reportaje
Fabián Ruiz a primit 84,5 kilograme de roșii după triumful Spaniei la Cupa Mondială / Tradiția a început acum 16 ani, când Jesús Navas a fost răsplătit pentru aceeași performanță
FOTO: Facebook
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Cuprins
  1. O tradiție începută cu Jesús Navas
  2. Fabián Ruiz, candidat la Balonul de Aur

Fabián Ruiz a avut parte de o primire neobișnuită la întoarcerea în orașul natal, după câștigarea Cupei Mondiale cu naționala Spaniei. Mijlocașul a primit 84,5 kilograme de roșii, cantitate egală cu propria greutate.

Ceremonia a avut loc marți în Los Palacios y Villafranca, localitate din provincia Sevilla. Zona este cunoscută pentru producția de roșii, iar autoritățile au transformat produsul local într-un simbol al recunoașterii acordate sportivilor de succes. În cadrul ceremoniei, Fabián Ruiz a urcat pe cântar cu tot cu haine și cu medalia câștigată la Cupa Mondială. Cântarul a indicat 84,5 kilograme, astfel că fotbalistul a primit aceeași cantitate de roșii. Alături de el a fost premiat și Gavi, mijlocașul Barcelonei. Acesta a cântărit 68,5 kilograme și a primit o cantitate echivalentă. Cei doi internaționali spanioli au pozat apoi lângă lăzile cu roșii și oficialii locali.

O tradiție începută cu Jesús Navas

Obiceiul datează din 2010, când Jesús Navas a fost răsplătit în același mod după ce Spania a câștigat primul titlu mondial din istoria sa. Fostul internațional spaniol a mai primit această distincție după victoriile naționalei la Campionatele Europene din 2012 și 2024. Tradiția a continuat ulterior cu alți fotbaliști originari din Los Palacios y Villafranca.

În urmă cu doi ani, Fabián Ruiz și Gavi au fost cântăriți și recompensați cu propria greutate în roșii după triumful Spaniei la Euro 2024.

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Autoritățile locale folosesc astfel unul dintre cele mai cunoscute produse ale zonei pentru a celebra performanțele sportivilor născuți în localitate. În locul unei distincții convenționale, fotbaliștii primesc zeci de kilograme de roșii, într-o ceremonie care a devenit deja tradiție.

Fabián Ruiz, candidat la Balonul de Aur

Fabián Ruiz traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Mijlocașul a câștigat Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar ulterior a cucerit Cupa Mondială alături de naționala Spaniei.

Performanțele din acest sezon l-au adus printre jucătorii considerați candidați la câștigarea Balonului de Aur. „Am câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială, ce mi-aș putea dori mai mult? Dacă voi fi în cursa pentru Balonul de Aur, va fi o onoare”, a declarat fotbalistul pentru Zona Mixta.

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