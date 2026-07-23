Fabián Ruiz a avut parte de o primire neobișnuită la întoarcerea în orașul natal, după câștigarea Cupei Mondiale cu naționala Spaniei. Mijlocașul a primit 84,5 kilograme de roșii, cantitate egală cu propria greutate.
Ceremonia a avut loc marți în Los Palacios y Villafranca, localitate din provincia Sevilla. Zona este cunoscută pentru producția de roșii, iar autoritățile au transformat produsul local într-un simbol al recunoașterii acordate sportivilor de succes. În cadrul ceremoniei, Fabián Ruiz a urcat pe cântar cu tot cu haine și cu medalia câștigată la Cupa Mondială. Cântarul a indicat 84,5 kilograme, astfel că fotbalistul a primit aceeași cantitate de roșii. Alături de el a fost premiat și Gavi, mijlocașul Barcelonei. Acesta a cântărit 68,5 kilograme și a primit o cantitate echivalentă. Cei doi internaționali spanioli au pozat apoi lângă lăzile cu roșii și oficialii locali.
Obiceiul datează din 2010, când Jesús Navas a fost răsplătit în același mod după ce Spania a câștigat primul titlu mondial din istoria sa. Fostul internațional spaniol a mai primit această distincție după victoriile naționalei la Campionatele Europene din 2012 și 2024. Tradiția a continuat ulterior cu alți fotbaliști originari din Los Palacios y Villafranca.
În urmă cu doi ani, Fabián Ruiz și Gavi au fost cântăriți și recompensați cu propria greutate în roșii după triumful Spaniei la Euro 2024.
Autoritățile locale folosesc astfel unul dintre cele mai cunoscute produse ale zonei pentru a celebra performanțele sportivilor născuți în localitate. În locul unei distincții convenționale, fotbaliștii primesc zeci de kilograme de roșii, într-o ceremonie care a devenit deja tradiție.
Fabián Ruiz traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Mijlocașul a câștigat Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar ulterior a cucerit Cupa Mondială alături de naționala Spaniei.
Performanțele din acest sezon l-au adus printre jucătorii considerați candidați la câștigarea Balonului de Aur. „Am câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială, ce mi-aș putea dori mai mult? Dacă voi fi în cursa pentru Balonul de Aur, va fi o onoare”, a declarat fotbalistul pentru Zona Mixta.
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