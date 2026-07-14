Cel mai important compus din compoziția roșiilor este licopenul, un antioxidant extrem de puternic care protejează celulele împotriva stresului oxidativ. „Știința ne reamintește adesea că nu avem nevoie de alimente exotice sau de suplimente minune pentru a ne menține sănătoși. Unele dintre cele mai bune ingrediente pentru protejarea inimii se află deja în bucătăria noastră, dintotdeauna,” susține, citat de ABC, dr. Aurelio Rojas, cardiolog. Într-o analiză recentă publicată pe rețelele sale de socializare, specialistul a readus în atenție importanța alimentației în prevenirea bolilor cardiovasculare, plasând banala roșie în rândul celor mai puternici aliați ai inimii.

Consumul de roșii reduce riscului de infarct

Medicul explică faptul că o analiză sistematică a studiilor științifice, publicată în anul 2019, a scos la iveală un tipar epidemiologic extrem de clar: există o legătură directă între consumul regulat de roșii și scăderea incidenței bolilor de inimă.

Conform datelor, persoanele care au o dietă bogată în roșii sau care prezintă o concentrație mai mare de licopen în sânge au o probabilitate semnificativ mai mică de a suferi un infarct miocardic, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial.

- articolul continuă mai jos -

Licopenul, scutul antioxidant care protejează arterele

Din punct de vedere nutrițional, roșia este o legumă ideală: are un aport caloric extrem de redus (între 18 și 22 kcal la 100 de grame), conține multă apă și este bogată în potasiu și vitaminele A, C și K.

Totuși, adevărata sa „superputere” vine din licopen, pigmentul organic care îi oferă culoarea roșie și care acționează ca un antioxidant formidabil. Dr. Rojas subliniază două mecanisme esențiale prin care licopenul ne protejează inima:

Previne oxidarea colesterolului „rău” (LDL): Oxidarea LDL-ului este primul pas în formarea plăcilor de aterom (depozitele de grăsime de pe pereții arterelor care pot duce la blocaje). Îmbunătățește funcția arterială: Licopenul reduce inflamația de la nivelul vaselor de sânge, ajutându-le să rămână flexibile și sănătoase.

De ce sosul de roșii cald este mai bun decât roșia crudă

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii explicate de cardiolog este legat de modul de preparare. Deși suntem tentați să credem că legumele crude sunt întotdeauna mai nutritive, în cazul roșiilor lucrurile stau diferit.

Prin gătire (tratament termic), licopenul devine mult mai biodisponibil, adică organismul nostru îl poate absorbi și utiliza mult mai ușor decât pe cel din roșiile crude. „Un sos de roșii de casă, gătit la foc mic cu ulei de măsline extra virgin, oferă o cantitate mult mai mare de licopen absorbabil decât o roșie crudă consumată ca atare. Dacă adăugați și o grăsime sănătoasă, iar uleiul de măsline extra virgin este cea mai bună alegere, capacitatea organismului de a absorbi acest antioxidant crește exponențial”, explică dr. Aurelio Rojas.

Recomandarea specialiștilor

Pentru a beneficia la maximum de aceste proprietăți protective, medicii recomandă includerea roșiilor în meniul zilnic. O porție optimă este cuprinsă între 100 și 200 de grame de roșii pe zi, consumate fie crude în salate, fie sub formă de suc proaspăt, paste sau sosuri gătite în casă.