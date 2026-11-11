Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională

11 nov. 2026, Articole / Reportaje
Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională
Foto Unsplash
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Cuprins
  1. Călărași, Vaslui și Iași, cele mai scumpe servicii de apă și canalizare
  2. Ploieștiul are cele mai mici tarife din România
  3. Cât costă apa și canalizarea în București, Constanța, Brașov și Cluj

Tariful mediu pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare a ajuns la 16,55 lei/metru cub, fără TVA, în noiembrie 2026. Călărași, Vaslui și Iași sunt localitățile cu cele mai mari tarife din România, în timp ce Ploieștiul are cele mai ieftine servicii. Bucureștiul se situează cu aproape 19% sub media națională, conform Digi24.

Prețurile serviciilor de apă potabilă și canalizare continuă să difere semnificativ în România, în funcție de localitate și de operatorul regional. Potrivit datelor centralizate de News.ro, pe baza informațiilor Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și ale operatorilor, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub.

Analiza cuprinde 53 de poziții tarifare, dintre care 25 sunt sub media națională, iar 28 o depășesc. În localitatea cu cele mai mari costuri, consumatorii plătesc de peste două ori mai mult decât cei din zona cu tariful minim.

Călărași, Vaslui și Iași, cele mai scumpe servicii de apă și canalizare

Călărașiul ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Operatorul ECOAQUA practică un tarif cumulat de 23,23 lei/mc, fără TVA, cu 40,3% peste media națională.

Pe următoarele poziții se află:

  • – Vaslui, cu 21,49 lei/mc, tarif practicat de AQUAVAS, cu 29,8% peste media națională;
  • – Iași, cu 21,17 lei/mc, tarif APAVITAL, cu 27,9% peste medie;
  • – județul Neamț, cu 20,72 lei/mc, prin Compania Județeană Apa Serv, cu 25,2% peste medie;
  • – Galați, cu 20,46 lei/mc, cu 23,6% peste media națională.

Tarife ridicate se mai înregistrează în Mediaș, unde consumatorii plătesc 20,31 lei/mc, și în zona deservită de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița, unde tariful ajunge la 20,24 lei/mc.

Ploieștiul are cele mai mici tarife din România

La polul opus se află Ploieștiul, unde tariful cumulat pentru apă potabilă și canalizare este de 10,02 lei/mc, fără TVA. Prețul practicat de Apa Nova Ploiești este cu 39,5% sub media națională.

Printre localitățile cu cele mai accesibile servicii se mai numără:

  • – Chiajna, județul Ilfov, cu 11,05 lei/mc, prin Veolia România;
  • – zona deservită de Aquatorontal, județul Timiș, cu 11,36 lei/mc;
  • – Borș, județul Bihor, cu 12,21 lei/mc;
  • – Chitila, cu 12,65 lei/mc;
  • – Popești-Leordeni, cu 12,66 lei/mc.

Toate aceste tarife sunt cu peste 23% sub media națională.

Cât costă apa și canalizarea în București, Constanța, Brașov și Cluj

Bucureștiul se află printre zonele cu tarife sub media națională. Locuitorii Capitalei plătesc cu 18,7% mai puțin decât media de 16,55 lei/mc.

În alte mari orașe, diferențele sunt relativ reduse. La Constanța, RAJA practică un tarif cumulat de 17,08 lei/mc, cu 3,2% peste media națională. În Arad, tariful ajunge la 17,19 lei/mc, cu 3,9% peste medie, iar în zona deservită de Apă-Canal Ilfov este de 17,10 lei/mc.

Brașovul se situează sub media națională, cu un tarif de 15,34 lei/mc, cu 7,3% mai mic.

În zona deservită de Compania de Apă Someș, care include Cluj-Napoca, tariful cumulat este de 14,59 lei/mc, cu 11,9% sub media națională.

Printre orașele cu tarife mai mici se numără și Sibiu, cu 13,70 lei/mc, și Oradea, cu 13,56 lei/mc.

Datele privind tarifele pentru apă potabilă și canalizare sunt actualizate lunar și pot fi consultate pe platforma News.ro, care permite compararea prețurilor practicate de operatorii regionali cu media națională.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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