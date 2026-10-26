Peste un milion de dovleci, un labirint de porumb întins pe mai mult de două hectare și un post de radio cu un nume neobișnuit transformă o fermă din nordul Italiei într-o atracție de toamnă. Satul dovlecilor din apropierea orașului Treviso a ajuns la cea de-a șaptea ediție și îi așteaptă pe vizitatori până pe 2 noiembrie, cu decorațiuni, jocuri și activități pentru copii și adulți, potrivit Mediafax.

Unde se află Satul dovlecilor din Italia

Cunoscut sub numele de „Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea”, Satul dovlecilor se află în localitatea Villorba, lângă orașul Treviso, în regiunea Veneto, din nordul Italiei.

Evenimentul a început în urmă cu aproximativ o lună, iar ferma s-a transformat într-un decor de poveste, cu instalații realizate din dovleci și activități pentru întreaga familie.

Potrivit publicației Nordest24, care a discutat cu Carlo Giustini, responsabilul de marketing al fermei, anul acesta au fost cultivate dovleci pe o suprafață de peste 50 de hectare. Producția depășește un milion de exemplare, din mai mult de 100 de soiuri.

Labirint de porumb și un „Radio Dovleac”

Una dintre atracțiile principale este labirintul amenajat într-un lan de porumb, pe o suprafață de peste două hectare. Vizitatorii pot străbate traseele printre plantele înalte, într-o experiență care combină distracția cu explorarea naturii.

Cei mici sunt atrași și de piscina umplută cu boabe de porumb, în care se pot juca inclusiv adulții. În cadrul festivalului au fost amenajate spații cu jocuri tradiționale din lemn, decorațiuni din dovleci și un „sat înfricoșător”, inspirat de atmosfera Halloweenului.

Festivalul are și propriul post de radio, numit „Radio Zucca”, care se traduce prin „Radio Dovleac”.

Ferma care atrage turiști în toate anotimpurile

Satul dovlecilor face parte dintr-un proiect mai amplu al fermei Nonno Andrea, care își propune să pună în valoare zona rurală pe tot parcursul anului.

„Visul nostru, ca fermă, ca întreprindere agricolă, este să reușim să punem în valoare zona rurală în care ne aflăm, în toate anotimpurile sale”, a explicat Carlo Giustini, responsabilul de marketing al fermei.

Următorul proiect sezonier este deja în pregătire: plantarea a sute de mii de lalele, pe care vizitatorii le vor putea culege în primăvară.

În sezonul de primăvară, ferma atrage turiști prin livezile înflorite și câmpurile de lalele, în timp ce vara organizează activități în mijlocul lanurilor de floarea-soarelui.

Ce pregătește ferma după încheierea festivalului de toamnă

După încheierea evenimentului dedicat dovlecilor, organizatorii vor începe pregătirile pentru sezonul sărbătorilor de iarnă.

Carlo Giustini a precizat că nu va fi amenajat un sat de Crăciun propriu-zis. În schimb, exteriorul restaurantului fermei și al magazinului va fi decorat cu luminițe și brazi.

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Vizitatorii vor putea găsi ciocolată caldă, rulouri cu scorțișoară și dulciuri specifice sărbătorilor. Magazinul fermei va pune la dispoziție și produse realizate din recoltele proprii, care pot fi cumpărate pentru a fi oferite cadou.

Până pe 2 noiembrie, însă, dovlecii rămân în centrul atenției la ferma din apropierea orașului Treviso.

Proiectul arată cum o fermă dintr-o zonă rurală poate deveni o destinație pentru vizitatori prin evenimente sezoniere construite în jurul produselor agricole și al tradițiilor locale.