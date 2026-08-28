Patru focare de variolă ovină și caprină, confirmate în Tulcea. Peste 100 de veterinari verifică efectivele din județ

28 aug. 2026, Articole / Reportaje
Patru focare de variolă ovină și caprină, confirmate în Tulcea. Peste 100 de veterinari verifică efectivele din județ
foto @G4Food
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Autoritățile sanitar-veterinare au mobilizat peste 100 de medici veterinari în județul Tulcea, după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină. Sunt verificate fermele, documentele animalelor și transporturile de ovine și caprine, în cadrul unei operațiuni care vizează peste 355.000 de animale, informează Mediafax.

Focarele au fost confirmate în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Peste 355.000 de ovine și caprine, incluse în monitorizare

În operațiunea de control sunt implicați peste 100 de medici veterinari. Printre aceștia se află și directorii executivi ai direcțiilor sanitar-veterinare din Olt, Dolj, Ialomița, Dâmbovița și Vaslui.

Acțiunile beneficiază de sprijinul Poliției și Jandarmeriei și vizează efectivele de ovine și caprine înregistrate în județ.

În total, sunt monitorizate 355.212 animale, dintre care 301.270 de ovine și 53.942 de caprine.

ANSVSA precizează că aceste cifre reprezintă efectivele aflate în aria de monitorizare și control epidemiologic, nu numărul animalelor diagnosticate cu boala.

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Sunt verificate fermele și traseele animalelor

Medicii veterinari efectuează controale în exploatații și verifică atât animalele, cât și documentele de identificare și înregistrare. Este analizat și istoricul deplasărilor, pentru identificarea eventualelor legături epidemiologice între exploatații.

Controale suplimentare sunt efectuate în centrele de colectare aflate în zonele de protecție și supraveghere. Acestea sunt considerate puncte cu risc mai ridicat, deoarece aici pot fi concentrate efective provenite din mai multe exploatații.

În același timp, autoritățile au intensificat verificările în trafic. Echipele sanitar-veterinare, împreună cu polițiștii, controlează transporturile de ovine și caprine pentru a depista deplasări neautorizate, animale fără elemente de identificare sau transporturi care nu sunt însoțite de documentele necesare pentru asigurarea trasabilității.

ANSVSA: Circulația animalelor trebuie controlată strict

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, spune că izolarea rapidă a virusului și controlul circulației animalelor sunt prioritare în această etapă.

„Identificarea sursei, a traseului și a destinației fiecărui efectiv de ovine și caprine reprezintă singura metodă eficientă de a întrerupe lanțul de transmitere”, a declarat șeful ANSVSA.

Potrivit autorității, verificările urmăresc inclusiv protejarea fermelor care respectă regulile de biosecuritate față de riscurile asociate comerțului ilegal și deplasărilor clandestine de animale.

În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației sanitar-veterinare, autoritățile anunță că vor aplica sancțiuni și restricții.

Restricțiile rămân până la stingerea focarelor

ANSVSA le cere crescătorilor să anunțe imediat orice suspiciune de boală și să respecte regulile privind circulația animalelor.

Neraportarea suspiciunilor, lipsa elementelor de identificare și încălcarea restricțiilor de circulație pot favoriza răspândirea virusului și pot îngreuna măsurile de eradicare a focarelor.

Măsurile de supraveghere și restricțiile vor fi menținute în zonele cu risc epidemiologic până la declararea oficială a stingerii focarelor și stabilizarea situației sanitar-veterinare.

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