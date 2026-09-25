Slow Food Buzău reprezintă România la Terra Madre Salone del Gusto 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate alimentației sustenabile și produselor locale. Comunitatea din Buzău participă la ediția din acest an cu produse și preparate reprezentative pentru gastronomia zonei.

Cea de-a 16-a ediție a Terra Madre Salone del Gusto are loc între 24 și 27 septembrie, în centrul orașului Torino, Italia. Evenimentul este organizat de Slow Food, în colaborare cu Regiunea Piemont și Primăria orașului Torino, și reunește producători, fermieri, bucătari, cercetători și comunități alimentare din întreaga lume.

În acest an, evenimentul are ca temă „Biodiversity – Be Diversity”, cu accent pe biodiversitate, protejarea resurselor locale și diversitatea culturală și alimentară. Organizatorii anunță participarea a aproximativ 1.500 de delegați din 125 de țări.

Slow Food Buzău reprezintă România

Printre participanții internaționali se află și comunitatea Slow Food Buzău. Potrivit unei postări publicate de Caza Ghideanu, produsele locale din județ sunt prezentate în cadrul evenimentului de la Torino, la standul PC235, în perioada 24-27 septembrie.

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„Din Buzău, direct la Terra Madre”, este mesajul transmis de reprezentanții comunității, care îi invită pe vizitatorii aflați la Torino să descopere produse și gusturi specifice zonei.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Magazin de specialitate (@casa.ghizdeanu)



Prezența Slow Food Buzău la Terra Madre are și un precedent. Comunitatea a participat în 2024 cu un stand propriu, fiind atunci prezentată drept singura reprezentare românească cu stand propriu la eveniment.

Slow Food Buzău a fost fondată în 2022 și reunește producători de alimente, fermieri, pensiuni, restaurante, puncte gastronomice locale și meșteșugari din județ. Comunitatea promovează produsele locale și legătura dintre producători, gastronomie și turism.

Peste 600 de producători la ediția din 2026

Terra Madre Salone del Gusto 2026 se desfășoară în mai multe piețe și spații din centrul istoric al orașului Torino. Piața internațională a evenimentului reunește peste 600 de producători din Italia și din alte țări, în timp ce programul include conferințe, degustări, ateliere și întâlniri cu producători și bucătari.

Potrivit organizatorilor, biodiversitatea se află în centrul ediției din acest an, inclusiv prin proiectele Slow Food dedicate fermelor, produselor tradiționale și protejării patrimoniului alimentar.

Pentru România, participarea Slow Food Buzău oferă comunității locale posibilitatea de a prezenta la Torino produse și tradiții gastronomice din județ și de a le conecta cu rețeaua internațională Slow Food.