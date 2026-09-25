Festivalul Cepei: Ceapa de apă de Mărăcineni, transformată în brand local / Sute de legumicultori cultivă anual peste 400 de hectare / Primarul Constantin Dumitru: „Din asta trăim, că altceva nu avem ce să facem!”

25 sept. 2026, Articole / Reportaje
Festivalul Cepei: Ceapa de apă de Mărăcineni, transformată în brand local / Sute de legumicultori cultivă anual peste 400 de hectare / Primarul Constantin Dumitru: „Din asta trăim, că altceva nu avem ce să facem!”
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Cuprins
  1. Ceapa, sursă de venit pentru legumicultorii din zonă
  2. Legumicultorii se concentrează tot mai mult pe ceapă
  3. Un produs cu tradiție de peste 300 de ani

Ceapa de apă  este, de 300 de ani, la loc de cinste în comuna Mărăcineni, din județul Buzău.

Legumicultorii i-au dedicat chiar un Festival al Cepei de Apă, care va avea loc duminică, 27 septembrie, de la ora 15.00, la baza sportivă din satul Căpățânești.

Autoritățile și producătorii încearcă să transforme ceapa de apă de Buzău într-un brand recunoscut la nivel național, în condițiile în care cultura ocupă anual, sute de hectare în zona de pe malul râului Buzău.

În Mărăcineni, sunt câteva sute de producători, care cultivă anual peste 400 de hectare de grădini cu legume, principalele culturi fiind ceapa de apă de Buzău și varza de toamnă. Zona este considerată de specialiștii în legumicultură drept una dintre cele mai potrivite pentru obținerea caracteristicilor specifice ale cepei de apă de Buzău.

Pe fondul acestei tradiții, autoritățile locale organizează în weekend cea de-a doua ediție a Festivalului Cepei de Apă Mărăcineni, eveniment prin care produsul este promovat ca posibil brand local și, în perspectivă, ca produs cu recunoaștere națională.

Ceapa, sursă de venit pentru legumicultorii din zonă

Pentru producătorii din Mărăcineni, ceapa de apă este, în primul rând, o sursă importantă de venit. Cultura are însă nevoie de cantități semnificative de apă, iar accesul la resursa de apă rămâne esențial pentru obținerea producțiilor, .

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„Din asta trăim, că altceva nu avem ce să facem, cât mai avem apă, trebuie foarte multă apă la ceapa asta”, spune Constantin Dumitru, primarul comunei Mărăcineni.

Producătorii încă lucrează în această perioadă la recoltarea cepei de apă. Leguma este scoasă din pământ și urmează să ajungă atât pe piață, cât și la festivalul dedicat produsului local.

Legumicultorii se concentrează tot mai mult pe ceapă

Structura culturilor din zonă s-a modificat în ultimii ani, potrivit autorităților locale. Dacă în trecut terenurile erau ocupate într-o măsură mai mare de tomate, ardei și vinete, producătorii s-au orientat tot mai mult către ceapă.

„Zona noastră era foarte acoperită de foarte multe culturi de roșii, ardei, vinete, dar nu știu ce se întâmplă în ultimul timp. Uite, au plantat deja ardei, a început să producă, numai că a început să se strice și aici evită foarte mult să mai planteze ardei și roșii, s-au concentrat mai mult pe ceapă”, explică primarul Constantin Dumitru, citat de RADOR.

Un produs cu tradiție de peste 300 de ani

Ceapa de apă de Buzău are o tradiție de peste trei secole în zonă, iar autoritățile locale vor să valorifice această moștenire printr-o identitate comercială proprie.

Organizarea festivalului face parte din demersul de promovare a produsului și de consolidare a brandului local „Ceapa de Apă Mărăcineni”. În același timp, producătorii încearcă să pună în valoare particularitățile culturii și legătura acesteia cu terenurile de pe malul râului Buzău.

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