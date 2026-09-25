Un proiect de lege depus de parlamentari AUR propune eliminarea caracterului obligatoriu al iodării universale a sării pentru consumul uman și obligarea magazinelor să ofere atât sare iodată, cât și sare neiodată. Inițiatorii susțin că un aport excesiv de iod poate afecta tiroida și invocă, între altele, date din Danemarca. Medicii atrag însă atenția asupra consecințelor deficitului de iod și recomandă ca persoanele cu afecțiuni tiroidiene să discute cu medicul înainte de a face schimbări în alimentație, notează Digi24.

Proiectul de lege, inițiat de senatorii AUR Ștefan Geamănu și Cristian Vântu și deputatul Sorin-Titus Muncaciu, a fost depus la Senat în septembrie 2026. Inițiativa prevede ca magazinele și operatorii din industria alimentară să ofere consumatorilor posibilitatea de a alege între sare iodată și sare neiodată. Produsele ar urma să fie identificate și etichetate clar.

În prezent, legislația românească stabilește utilizarea sării iodate pentru consumul uman. Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 a introdus iodarea universală a sării, măsură menită să prevină tulburările provocate de deficitul de iod.

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Ce susține AUR despre sarea iodată

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că legislația trebuie să țină cont atât de prevenirea deficitului de iod, cât și de posibilele efecte ale unui aport excesiv asupra funcției tiroidei. Senatorul Ștefan Geamănu afirmă că proiectul nu urmărește eliminarea sării iodate, ci introducerea posibilității de alegere între cele două variante.

Inițiatorii invocă și situația din Danemarca, susținând că după introducerea iodării obligatorii ar fi crescut cazurile de hipertiroidism. Afirmația trebuie însă privită în contextul dovezilor științifice disponibile. O analiză a Organizației Mondiale a Sănătății arată că rezultatele privind legătura dintre sarea iodată și hipertiroidism diferă în funcție de tipul studiilor analizate.

OMS recomandă în continuare iodarea sării alimentare ca strategie de prevenire și control al deficitului de iod, subliniind în același timp necesitatea monitorizării aportului de iod pentru ca acesta să fie suficient, dar să nu depășească nivelurile necesare.

Medicii: iodul este esențial pentru organism

Iodul este un micronutrient esențial pentru funcționarea tiroidei. Hormonii tiroidieni produși cu ajutorul iodului au un rol important în metabolism, iar iodul este esențial și pentru dezvoltarea creierului fătului și a copilului mic.

Deficitul de iod poate avea consecințe importante asupra sănătății. OMS menționează între efectele deficitului afecțiuni ale tiroidei și probleme privind dezvoltarea cognitivă și intelectuală, în special în cazul copiilor.

„Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic, deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul. Consumăm sare cu iod, este recomandată pentru populația generală”, explică medicul endocrinolog Marius Huțan, citat de Digi24.

Medicul precizează că persoanele care au deja o afecțiune endocrină sau tiroidiană ar trebui să discute cu medicul specialist sau cu medicul de familie pentru a stabili dacă există recomandări alimentare specifice.

Ce schimbări ar aduce proiectul

Inițiativa AUR ar elimina caracterul obligatoriu al iodării universale pentru sarea destinată consumului uman și ar introduce obligația comercianților de a pune la dispoziție atât sare iodată, cât și sare neiodată. În industria alimentară, utilizarea sării iodate ar deveni, de asemenea, opțională.

Proiectul include și prevederi privind verificarea concentrației de iod și etichetarea produselor. Pentru nerespectarea obligațiilor sunt propuse amenzi cuprinse între 10.000 și 40.000 de lei.

Inițiativa este, în acest moment, un proiect de lege aflat în procedură parlamentară și nu modifică legislația în vigoare.