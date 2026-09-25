HORA, organizația patronală care reprezintă industria ospitalității din România, a devenit membră Serving Europe, organizație europeană care reprezintă sectorul food service și dialogul acestuia cu instituțiile Uniunii Europene. Aderarea oferă HORA acces la expertiză și informații privind evoluțiile legislative europene și creează un cadru pentru promovarea intereselor industriei românești în discuțiile de la Bruxelles.

Prin această afiliere, HORA intră într-o rețea europeană în care poate urmări mai îndeaproape schimbările legislative și de reglementare care pot avea impact asupra sectorului HoReCa din România.

Serving Europe oferă membrilor săi analize privind politicile publice și evoluțiile legislative și facilitează dialogul cu instituțiile europene și cu alți actori din industrie. Pentru HORA, aderarea înseamnă și acces la experiența altor piețe europene și posibilitatea de a anticipa schimbările care ar putea ajunge să fie aplicate ulterior și în România.

„Aderarea la Serving Europe este un pas firesc în dezvoltarea HORA și, mai ales, un pas important pentru reprezentarea industriei românești de ospitalitate. O parte dintre reglementările care ne influențează activitatea se conturează la nivel european, iar pentru noi este esențial să avem acces direct la informație, expertiză și dialog, dar și să putem aduce perspectiva industriei din România în aceste conversații. Vrem să învățăm din experiența altor piețe, să anticipăm mai bine schimbările și să fim parte din dialog înainte ca deciziile să ajungă să fie implementate la nivel național”, a declarat Radu Tănase, director executiv HORA.

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Reprezentanții Serving Europe au salutat, la rândul lor, intrarea organizației românești în structura europeană.

„Serving Europe se bucură să primească HORA în rândul membrilor organizației noastre. Suntem încrezători că experiența și implicarea HORA vor consolida eforturile noastre comune și vor aduce o contribuție valoroasă comunității noastre”, a transmis Secretariatul Serving Europe.

HORA își extinde reprezentarea la nivel european

Serving Europe urmărește interesele sectorului food service la Bruxelles și lucrează cu instituțiile europene și cu stakeholderii din industrie pe teme care vizează food service-ul, operațiunile multi-locație și sistemele de franciză din Europa.

Pentru HORA, aderarea reprezintă o modalitate de a aduce în discuțiile europene problemele și particularitățile pieței românești, dar și de a urmări din timp inițiativele legislative care pot influența activitatea operatorilor din HoReCa.

Aderarea are loc cu câteva zile înainte de Conferința HORA din 30 septembrie, eveniment care va reuni antreprenori, lideri ai industriei, autorități și parteneri pentru discuții despre provocările actuale și direcțiile de dezvoltare ale ospitalității din România.

HORA este membră și a Confederației Patronale Concordia și reunește în prezent peste 400 de companii, atât operatori, cât și furnizori din industria ospitalității. Potrivit organizației, companiile membre cumulează peste 20.000 de angajați.