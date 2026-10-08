România ajunge în premieră pe lista câștigătorilor Flos Olei, ghid internațional dedicat uleiului de măsline extravirgin. Compania românească Măslinescu, fondată de Crina și Geo Dobre, a fost desemnată „Importatorul Anului” în ediția Flos Olei 2027, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Distincția este acordată anual unui singur importator și va fi înmânată în luna decembrie, la Roma. Potrivit companiei, este pentru prima dată în cele 13 ediții ale premiului când acesta ajunge în România sau într-o țară din Europa de Sud-Est.

România nu produce ulei de măsline, însă consumul și interesul pentru produsele premium au crescut în ultimii ani.

22 de producători în portofoliu, 16 cu peste 90 de puncte în ghid

Măslinescu lucrează direct cu 22 de producători de ulei de măsline. Dintre aceștia, 16 sunt incluși în Flos Olei cu scoruri de peste 90 de puncte din 100, iar patru fac parte din Hall of Fame al ghidului, potrivit datelor comunicate de companie. Din 2018, peste 10.000 de persoane au participat la mai mult de 150 de degustări organizate de Măslinescu, evenimente dedicate diferențelor dintre diverse categorii și niveluri de calitate ale uleiului de măsline.

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Premiul acordat de Flos Olei evaluează, potrivit comunicatului, nu doar activitatea comercială a importatorilor, ci și contribuția lor la educarea consumatorilor și dezvoltarea culturii uleiului de măsline pe piețele în care activează. „Când am început, în 2018, uleiul de măsline de calitate era aproape necunoscut în România. Premiul arată că și o țară care nu produce ulei de măsline poate ajunge la standarde internaționale”, spune Geo Dobre, cofondator Măslinescu.

Românii consumă aproximativ un pahar de ulei de măsline pe an

Consumul de ulei de măsline rămâne însă foarte redus în România. Potrivit datelor prezentate de companie, un român consumă în medie aproximativ 0,3 litri anual, echivalentul unui pahar mai mare. România s-ar afla astfel, alături de Ungaria, printre țările cu cel mai mic consum din Uniunea Europeană. Prin comparație, consumul unui german este de peste trei ori mai mare, iar cel al unui grec ajunge la aproximativ 10 litri anual.

Importurile sunt însă în creștere. În 2025, România ar fi importat aproximativ 4.450 de tone de ulei de măsline extravirgin, cel mai mare volum din ultimii patru ani și cu aproape 12% peste nivelul din 2023, potrivit cifrelor incluse în comunicat.

După creșterile puternice de preț din 2024, costul mediu de import ar fi scăzut cu aproximativ 22%.

Există și un consum greu de cuantificat. Peste 1,4 milioane de români au călătorit în Grecia în 2024, iar o parte dintre turiști se întorc cu ulei de măsline cumpărat direct de la producători sau comercianți locali. Măslinescu estimează că, pe această cale, ar putea intra anual în România câteva milioane de litri de ulei, cantitate care nu apare în statisticile comerciale oficiale. Estimarea aparține însă companiei și nu reprezintă o măsurare oficială.

Patru lucruri de verificat atunci când cumperi ulei de măsline

Crina Dobre, somelier de ulei de măsline certificat, recomandă consumatorilor să urmărească în primul rând anul recoltei, nu doar termenul de valabilitate. Pe etichetă ar trebui căutate și informații despre soiul măslinelor, iar recipientul este de preferat să fie din sticlă închisă la culoare, deoarece lumina accelerează oxidarea.

Un alt criteriu indicat de specialistă este ca producătorul să controleze atât livada, cât și moara unde sunt procesate măslinele. „Un ulei extravirgin de calitate e un produs viu și fragil. Între copac și masa consumatorului poate pierde exact ce îl face valoros”, explică Crina Dobre.

Flos Olei prezintă anual 500 de ferme din peste 50 de țări, selecția fiind realizată în urma unui concurs internațional coordonat de Marco Oreggia și Laura Marinelli și evaluat de un panel de degustători.