Oltenia are, de acum, o comunitate a producătorilor locali. Raluca Dumitrana a lansat-o sâmbătă, 3 octombrie, la Craiova, în cadrul festivalului gastronomic Treasures of the East, ajuns la a doua ediție.

Festivalul s-a desfășurat între 2 și 4 octombrie. Sâmbătă, Sala Brâncuși a hotelului Ramada Plaza a găzduit expoziția cu degustare și vânzare (programul festivalului). Mulți craioveni au venit să vadă, să guste și să cumpere. Cei de la prima ediție știau deja ce îi așteaptă: producători mici, cu produse de calitate, gata să povestească despre fiecare borcan și fiecare bucată de brânză.

Oltenia sub un brand-umbrelă

În alte regiuni ale țării, producătorii mici s-au organizat de ani buni în asociații și platforme comune. Vând împreună, merg împreună la târguri și au o voce comună. Raluca Dumitrana a vrut același lucru pentru regiunea ei. Ea a fondat EconomieRurala.ro și are peste 13 ani de experiență în marketing și PR. Acum a construit Produs în Oltenia, o comunitate pentru producătorii din Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți.

Ideea a pornit de la o nevoie pe care Raluca o vede din ambele părți ale tarabei: „Sunt olteancă și mi-am dorit o platformă care să îi reprezinte pe producătorii din Oltenia. Am vrut să vin în sprijinul producătorilor locali, dar și al consumatorilor din Oltenia și de peste tot, care vor să consume produse locale și să știe unde să le caute.” Comunitatea are deja o pagină de Facebook. Site-ul va prezenta, pe rând, fiecare județ al regiunii.

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Oltenia pe masa cu produse IGP

În centrul standului regional Produs în Oltenia au stat produsele cu IGP. Indicația geografică protejată este marca prin care Uniunea Europeană leagă un aliment de locul și de rețeta lui. România are 18 astfel de produse recunoscute la nivel european. Cel mai nou dintre ele este Brânza frământată de Teaca, potrivit Ministerului Agriculturii.

Din Vâlcea au venit cârnații din topor, cu IGP din noiembrie 2025, aduși de producătorul Ca altădată. Raluca Dumitrana îl prezintă drept singurul producător din Oltenia care a venit la eveniment cu un produs atestat IGP. Pe aceeași masă erau Salamul de Sibiu, Novacul afumat din Țara Bârsei și brânza Horezu. Pe aceasta din urmă Raluca o recomandă drept cea mai premiată brânză din România.

Oltenia la garniță, la Grădina lui Rățoi

Lumea s-a înghesuit și la standul Din Grădina lui Rățoi, punctul gastronomic local din Voicești, județul Vâlcea (povestea lor). Marinela și Adi Mihăiescu au adus sarmale cu ciuperci și prune și carne la garniță. Familia crește animalele și cultivă legumele din care gătește, iar craiovenii au stat la coadă pentru fiecare porție.

Prin sală, vizitatorii au mai găsit dulcețuri gourmet, inspirate din rețetele bunicilor, și mălai țărănesc măcinat lent, la moara cu pietre de la Biruința Olteniei. Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova a venit cu o „pâine curcubeu”, colorată doar cu ingrediente naturale.

Oltenia printre brânzeturile artizanale

Tot sâmbătă, festivalul a găzduit un concurs de brânzeturi românești. Jurații au degustat probele „în orb” și le-au notat pe fișe de evaluare: gust, textură, miros, echilibru și postgust. Pentru producătorii mici, un astfel de concurs înseamnă expunere, comparație și feedback profesionist.

Concursul poartă amprenta Andreei Popa, fondatoarea Cheese Orbit. Ea a lansat în România cursurile Academy of Cheese, școala britanică de evaluare a brânzeturilor, predate în limba română. O parte dintre jurați au absolvit aceste cursuri, iar Andreea Popa a contribuit, din culise, la pregătirea concursului.

Programul a continuat cu o degustare a aceluiași vin din pahare cu forme diferite și cu o introducere în berea artizanală. Ziua s-a încheiat cu conferințe despre rolul somelierilor în epoca inteligenței artificiale.

Oltenia și valoarea produselor cu origine

Miza comunității depășește un weekend de festival. Un studiu al Comisiei Europene arată că produsele cu indicații geografice ating vânzări de 74,76 miliarde de euro în Uniunea Europeană. Un astfel de produs se vinde, în medie, la o valoare dublă față de unul similar, necertificat.

Pentru un producător mic din Gorj sau Mehedinți, drumul spre acest preț începe cu vizibilitatea. Produs în Oltenia îi oferă o adresă comună, un stand la evenimente și un loc unde clienții îl găsesc. Raluca Dumitrana privește lansarea ca pe primul pas: „Sunt încântată că producătorii sunt uniți undeva și că lumea află de ei. Eu zic că este un început.” Următorul pas este site-ul, cu toate cele cinci județe ale regiunii.