Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide privind respectarea normelor sanitare

Introducerea, de la 3 septembrie, de către Comisia Europeană, a unor norme mai stricte privind utilizarea antimicrobienelor la animale a făcut ca produsele din carne de vită exportate de Brazilia către UE să nu mai corespundă noilor cerințe. Până la clarificarea situației, UE a suspendat importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia, măsură care provoacă nemulțumirea acestei țări, important partener în Acordul Mercosur, transmite MEDIAFAX.

Uniunea Europeană menține, pentru moment, suspendarea importurilor aplicată din 3 septembrie, întrucât Brazilia nu a oferit Bruxelles-ului garanțiile necesare privind respectarea noilor reguli europene referitoare la antimicrobienele utilizate la animale.

Măsura vizează carnea de vită, carnea de pasăre, produsele de acvacultură, ouăle, mierea, cabalinele și membranele, în condițiile prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1189.

CE: Nu este vorba despre o ruptură comercială permanentă

Bruxelles-ul rămâne prudent în cazul Braziliei, important semnatar al Acordului Mercosur, în contextul în care nu au fost oferite garanțiile necesare în privința cărnii de vită.

Brazilia susține că protocoalele sale sanitare au fost acceptate și că exporturile de carne de pasăre ar putea fi reluate în curând. Reluarea exporturilor trebuie însă confirmată prin procedura europeană.

Comisia Europeană a precizat că măsura nu reprezintă o ruptură comercială permanentă cu Brazilia.

Respectarea normelor sanitare europene, o condiție esențială

Potrivit lui Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru agricultură, citat de RRI, respectarea de către Brazilia a normelor europene de sănătate este o condiție esențială și face parte din strategia blocului comunitar.

„În primul rând, avem acordul nostru comercial UE-Mercosur, care este un acord extrem de important pentru ambele părți, care oferă oportunități comerciale majore în ambele direcții și care apropie două regiuni cu viziuni similare. Așadar, lucrăm zi de zi cu partenerii noștri din Mercosur pentru a ne asigura că întregul potențial al acestui acord este valorificat.”

UE interzice anumite utilizări ale antimicrobienelor

Din 3 septembrie au intrat în aplicare reguli europene mai stricte privind produsele antimicrobiene utilizate la animale. UE interzice anumite utilizări ale antimicrobienelor pentru stimularea creșterii animalelor și solicită țărilor terțe care exportă produse de origine animală să demonstreze că respectă aceste cerințe.

Acordul comercial UE-Mercosur prevede contingente tarifare pentru carnea de vită.

În regimul convenit, până la 99.000 de tone de carne de vită beneficiază de un tarif de 7,5%, însă Comisia Europeană subliniază că produsele importate trebuie să respecte normele sanitare ale UE.

Suspendarea importurilor are și o dimensiune diplomatică

Ambasadorul Braziliei la UE a avertizat că suspendarea importurilor de carne poate submina unele dintre beneficiile pe care Brazilia le-a urmărit prin acordul Mercosur și poate afecta așteptările producătorilor brazilieni.

Impactul economic este semnificativ. Brazilia a fost, în 2025, al doilea mare furnizor de carne de vită al UE, cu peste 92.000 de tone, în valoare de peste 713 milioane de euro, potrivit relatării EUobserver.