Gestionarea riscurilor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară la frontiera de est a Uniunii Europene reprezintă obiectivul unei cooperări trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din România (ANSVSA) transmis, marţi, Agerpres.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime, i-au primit, marţi, pe Serhii Tkachuk, şeful Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranţa Alimentară şi Protecţia Consumatorului (SSUSAPC), şi Radu Musteaţă, directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din Republica Moldova (ANSA).

Întâlnirea a avut loc la Botoşani, într-un format trilateral România – Ucraina – Republica Moldova, la care au participat delegaţiile SSUSAPC şi ANSA, alături de reprezentanţi ai IDSA, IISPV şi ai celor 9 DSVSA judeţene care au frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova, configurând un cadru operaţional comun de gestionare a riscurilor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară la frontiera de est a Uniunii Europene.

Protocol semnat

Cu această ocazie a fost semnat Protocolul de Cooperare dintre ANSVSA şi Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranţa Alimentară şi Protecţia Consumatorului, care stabileşte un cadru structurat de colaborare în domeniile sănătăţii animalelor, siguranţei alimentelor, biosecurităţii şi supravegherii epidemiologice, în linie cu abordarea “One Health” şi bunele practici internaţionale.

Protocolul prevede, între altele: cooperarea în monitorizarea bolilor transfrontaliere, schimb rapid de informaţii privind focarele şi măsurile de control, armonizarea controalelor la frontieră pentru animale şi produse de origine animală, întărirea capacităţilor de diagnostic şi a componentelor de biosecuritate, precum şi dezvoltarea de proiecte comune finanţate din surse europene şi internaţionale.

Pachet de proiecte prezentat

Documentul are o durată iniţială de cinci ani, cu reînnoire automată, nu generează obligaţii juridice sau financiare directe pentru părţi şi este construit pe principii de beneficiu reciproc, transparenţă, reciprocitate şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale, completând mecanismele existente la nivelul Uniunii Europene.

În marja semnării protocolului, preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a prezentat un pachet de proiecte strategice România – Ucraina, cu potenţial de extindere trilaterală şi bugete orientative între 150.000 şi 800.000 de euro pentru fiecare proiect.

Acestea includ: dezvoltarea unei platforme digitale România – Ucraina de alertă sanitar-veterinară pentru principalele boli transfrontaliere (pesta porcină africană, gripa aviară, rabia); înfiinţarea unui laborator comun “Hub Siret”, cu rol strategic în diagnosticul veterinar şi controlul oficial al alimentelor în zona de frontieră; implementarea unui sistem digital de trasabilitate pentru produsele alimentare, bazat pe etichetare modernă şi soluţii digitale avansate; o reţea de supraveghere a zoonozelor în zona Deltei Dunării, axată pe monitorizarea faunei sălbatice şi a păsărilor migratoare.

De asemenea, proiectele bilaterale vizează: o platformă e-learning comună pentru formarea continuă a medicilor veterinari şi inspectorilor; campania comună “Safe Food Border” în punctele de frontieră; programul “Green Vet” pentru modernizarea sustenabilă a laboratoarelor şi a managementului deşeurilor; un hub digital de inovare pentru siguranţa alimentelor şi control sanitar-veterinar.

Acțiuni concrete

Aceste iniţiative au fost concepute astfel încât să transforme cooperarea dintr-un cadru strict declarativ într-un set de instrumente concrete, finanţabile şi monitorizabile, cu impact direct asupra capacităţii operaţionale a autorităţilor din cele trei state.

“Întărirea cooperării cu Ucraina şi Republica Moldova nu este doar un exerciţiu diplomatic, ci o investiţie directă în securitatea sanitar-veterinară a întregii regiuni şi în protejarea sănătăţii cetăţenilor. Prin acest protocol şi prin proiectele pe care le-am pus astăzi pe masă, trecem de la reacţie la prevenţie, de la documente la instrumente concrete de lucru. Următoarea noastră întâlnire trilaterală va avea loc tot pe teritoriul României, în cadrul unui parteneriat public-privat, împreună cu antreprenori din cele trei state”, a declarat Alexandru Bociu, citat în comunicatul ANSVSA.

Programul reuniunii a inclus vizite la un abator, o unitate de producţie a laptelui şi o unitate de tranşare din judeţul Botoşani, unde delegaţiile au analizat modul de implementare a cerinţelor europene privind siguranţa alimentelor, trasabilitatea, controalele oficiale şi biosecuritatea pe întreg lanţul “de la fermă la furculiţă”.

ANSVSA şi-a reafirmat angajamentul de a dezvolta, împreună cu partenerii din Ucraina şi Republica Moldova, un ecosistem regional modern de securitate sanitar-veterinară şi siguranţă alimentară, bazat pe ştiinţă, transparenţă şi responsabilitate faţă de sănătatea animalelor, sănătatea publică şi consumatori.