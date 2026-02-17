Viralizat rapid pe rețelele sociale, un material recent difuzat de CNN prezintă povestea primei turme de oi „gay” din lume, salvate de la un destin tragic de către un fermier vizionar din Germania.

Realitatea biologică pune oile în situația de a fi sacrificate

Studiile arată că aproximativ 8-10% dintre berbeci manifestă exclusiv atracție față de alți masculi. În contextul unei ferme tradiționale, acești berbeci sunt considerați „inutili” pentru reproducere și, de cele mai multe ori, sfârșesc la abator la o vârstă fragedă.

Michael Stücke, un fermier din Löhne (Germania) și membru al rețelei Gayfarmer, a decis să schimbe această regulă crudă. El a creat un sanctuar special pentru acești berbeci, oferindu-le șansa la o viață liniștită, departe de cuțitul măcelarului.

„Rainbow Wool” și vedetele turmei

Sanctuarul nu este doar un loc de refugiu, ci și baza unui brand inedit de modă numit Rainbow Wool. Lâna acestor berbeci este colectată și transformată în accesorii, căciuli sau petice, iar profiturile sunt donate către proiecte internaționale care susțin drepturile comunității LGBTQ+, în special în țările unde orientarea sexuală este încă incriminată.

Berbecii au devenit adevărate celebrități, purtând nume creative precum Prince Wooliam, Karl, Madonna sau Jean Woll Gaultier. Imaginea lor a făcut înconjurul lumii, ajungând chiar și pe podiumurile de modă din New York, într-o prezentare susținută de ambasadori celebri precum Bill Kaulitz (Tokio Hotel).

Un mesaj social și uman, dincolo de agricultură

Inițiativa lui Stücke subliniază un fapt adesea ignorat: homosexualitatea este prezentă la peste 1.500 de specii în regnul animal. Prin salvarea acestor „oi negre” ale fermelor, proiectul Rainbow Wool demonstrează că diversitatea este naturală și că empatia poate salva vieți, atât ale animalelor, cât și umane.

„Acești berbeci sunt la fel ca noi”, spune Stücke. „Merită să trăiască în pace și să fie celebrați pentru ceea ce sunt, nu sacrificați pentru că nu se încadrează în normele de producție.”